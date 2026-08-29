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Ranucci rimosso dalla conduzione di Report: al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il giornalista: «Non accetto le alternative, è un tornare indietro» Il T Quotidiano (leggi di più)
Report cambia guida, Ranucci dalla Sicilia respinge le offerte Rai: «Al Cairo sarei senza scorta» NewSicilia (leggi di più)
L’editto Meloni The Submarine (leggi di più)
I nuovi conduttori di Report: chi sono Presutti e Piervincenzi. Ranucci: "Mortificano storia Rai" RaiNews (leggi di più)
A Report Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi condurranno al posto di Sigfrido Ranucci RaiNewsLa Rai ha rimosso Sigfrido Ranucci dalla conduzione di “Report” Il PostReport, la rivolta degli inviati storici: "Ci dimettiamo in blocco" Il Fatto QuotidianoLo spettro del «reintegro» di Ranucci che si aggira in Rai: cosa può succedere adesso e chi vince e chi perde nella vicenda Report Corriere RomaLa Rai gli toglie Report, Ranucci promette guai. E ci a... (leggi di più)
Report, cos'è successo: Ranucci sostituito, i nuovi conduttori, la redazione in rivolta la Repubblica (leggi di più)
Perché la Rai ha rimosso Ranucci? Il Post (leggi di più)
Il problema non è Ranucci. È la Rai Startmag (leggi di più)
Il capolavoro Rai su Ranucci e Report: abbattere il simbolo senza sporcarsi le mani Fanpage (leggi di più)
L'ultimo editto, i deliri di onnipotenza e la "normalizzazione" Rai: ecco il caso Ranucci Avvenire (leggi di più)
Ranucci fuori da Report: "Io al Cairo? Forse sperano faccia la fine di Regeni" today.it (leggi di più)
Report riparte senza Ranucci: chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e perché la Rai ha scelto proprio loro BadTaste (leggi di più)
Ranucci cacciato da Report, Usigrai e Fnsi: “La Rai spieghi perché” Collettiva (leggi di più)
Ranucci: «La Rai mi ha proposto di andare al Cairo. Vogliono che faccia la fine di Regeni? Presutti e Piervincenzi a Report scelta mediocre» Corriere Roma (leggi di più)
Ranucci contro la Rai: "Volevano mandarmi al Cairo, forse sperano che possa fare la fine di Regeni" Fanpage (leggi di più)
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa Sky TG24 (leggi di più)
Report, Ranucci è fuori: la polemica sui nuovi conduttori Presutti e Piervincenzi e i dubbi sull'esordio dell'8 novembre. Gabanelli: «No comment» Corriere Roma (leggi di più)
I due giornalisti scelti per la conduzione di Report, dopo Ranucci Corriere Roma (leggi di più)
Svolta Rai con Presutti e Piervincenzi. Report rinasce, Ranucci esce di scena ma ha ancora molto da chiarire Il Riformista (leggi di più)
Salvini sull'uscita del conduttore di Report: «Bene così». Schlein: «Era scritto, la destra ha raggiunto il suo obiettivo» Corriere della Sera (leggi di più)
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