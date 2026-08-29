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📰 Report, via Ranucci dalla conduzione del programma Rai 🛑 Notizie dell’ultim’ora sabato 29 agosto 2026

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29 Agosto 2026

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📰 Ranucci rimosso dalla conduzione di Report: al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il giornalista: «Non accetto le alternative, è un tornare indietro» - Il T Quotidiano

Ranucci rimosso dalla conduzione di Report: al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il giornalista: «Non accetto le alternative, è un tornare indietro»  Il T Quotidiano (leggi di più)

📣 Report cambia guida, Ranucci dalla Sicilia respinge le offerte Rai: «Al Cairo sarei senza scorta» - NewSicilia

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📰 L’editto Meloni - The Submarine

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📣 I nuovi conduttori di Report: chi sono Presutti e Piervincenzi. Ranucci: "Mortificano storia Rai" - RaiNews

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📣 A Report Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi condurranno al posto di Sigfrido Ranucci - RaiNews

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📰 Report, cos'è successo: Ranucci sostituito, i nuovi conduttori, la redazione in rivolta - la Repubblica

Report, cos'è successo: Ranucci sostituito, i nuovi conduttori, la redazione in rivolta  la Repubblica (leggi di più)

📰 Perché la Rai ha rimosso Ranucci? - Il Post

Perché la Rai ha rimosso Ranucci?  Il Post (leggi di più)

📰 Il problema non è Ranucci. È la Rai - Startmag

Il problema non è Ranucci. È la Rai  Startmag (leggi di più)

📰 Il capolavoro Rai su Ranucci e Report: abbattere il simbolo senza sporcarsi le mani - Fanpage

Il capolavoro Rai su Ranucci e Report: abbattere il simbolo senza sporcarsi le mani  Fanpage (leggi di più)

📰 L'ultimo editto, i deliri di onnipotenza e la "normalizzazione" Rai: ecco il caso Ranucci - Avvenire

L'ultimo editto, i deliri di onnipotenza e la "normalizzazione" Rai: ecco il caso Ranucci  Avvenire (leggi di più)

📰 Ranucci fuori da Report: "Io al Cairo? Forse sperano faccia la fine di Regeni" - today.it

Ranucci fuori da Report: "Io al Cairo? Forse sperano faccia la fine di Regeni"  today.it (leggi di più)

📰 Report riparte senza Ranucci: chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e perché la Rai ha scelto proprio loro - BadTaste

Report riparte senza Ranucci: chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e perché la Rai ha scelto proprio loro  BadTaste (leggi di più)

📰 Ranucci cacciato da Report, Usigrai e Fnsi: “La Rai spieghi perché” - Collettiva

Ranucci cacciato da Report, Usigrai e Fnsi: “La Rai spieghi perché”  Collettiva (leggi di più)

📰 Ranucci: «La Rai mi ha proposto di andare al Cairo. Vogliono che faccia la fine di Regeni? Presutti e Piervincenzi a Report scelta mediocre» - Corriere Roma

Ranucci: «La Rai mi ha proposto di andare al Cairo. Vogliono che faccia la fine di Regeni? Presutti e Piervincenzi a Report scelta mediocre»  Corriere Roma (leggi di più)

📰 Ranucci contro la Rai: "Volevano mandarmi al Cairo, forse sperano che possa fare la fine di Regeni" - Fanpage

Ranucci contro la Rai: "Volevano mandarmi al Cairo, forse sperano che possa fare la fine di Regeni"  Fanpage (leggi di più)

📰 Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa - Sky TG24

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa  Sky TG24 (leggi di più)

📢 Report, Ranucci è fuori: la polemica sui nuovi conduttori Presutti e Piervincenzi e i dubbi sull'esordio dell'8 novembre. Gabanelli: «No comment» - Corriere Roma

Report, Ranucci è fuori: la polemica sui nuovi conduttori Presutti e Piervincenzi e i dubbi sull'esordio dell'8 novembre. Gabanelli: «No comment»  Corriere Roma (leggi di più)

📰 I due giornalisti scelti per la conduzione di Report, dopo Ranucci - Corriere Roma

I due giornalisti scelti per la conduzione di Report, dopo Ranucci  Corriere Roma (leggi di più)

📰 Svolta Rai con Presutti e Piervincenzi. Report rinasce, Ranucci esce di scena ma ha ancora molto da chiarire - Il Riformista

Svolta Rai con Presutti e Piervincenzi. Report rinasce, Ranucci esce di scena ma ha ancora molto da chiarire  Il Riformista (leggi di più)

📰 Salvini sull'uscita del conduttore di Report: «Bene così». Schlein: «Era scritto, la destra ha raggiunto il suo obiettivo» - Corriere della Sera

Salvini sull'uscita del conduttore di Report: «Bene così». Schlein: «Era scritto, la destra ha raggiunto il suo obiettivo»  Corriere della Sera (leggi di più)

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