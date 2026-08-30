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Palermo, che fatica, la risolve Augello al 94'. Mantova da applausi: tris all'Empoli La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Serie A, Lazio-Genoa 0-0 LIVE: diretta scritta, risultato, marcatori, aggiornamenti in tempo reale 2ª giornata eurosport.it (leggi di più)
Napoli-Como 1-2, decidono i gol di Baturina e Douvikas Sky Sport (leggi di più)
Serie A, il Como vince a Napoli. Stasera Cagliari-Inter e Lazio-Genoa Sky TG24 (leggi di più)
LIVE Alle 20.45 Lazio-Genoa: Frattesi parte dal primo minuto, De Rossi conferma Vitinha-Colombo La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
LIVE Napoli-Como 1-2: gli azzurri soffrono, triplo cambio per Allegri. Dentro anche De Bruyne La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Cagliari Inter, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport (leggi di più)
Coppa Italia: in serie D passano l'Alessandria Calcio, ai rigori, e la Valenzana. Tutti gli altri risultati Radio Gold News (leggi di più)
Serie A, classifica, risultati e prossima giornata: Milan e Juve in testa, oggi Inter e Lazio Il Messaggero (leggi di più)
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Cremonese - Modena: 0-3 | Serie B - Risultati | La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Le partite di oggi: Cagliari-Inter. In campo anche Serie B, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Serie C: Catania ancora ko, pari dell'Inter U23. Forlì-Pescara finisce 6-3! La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
29/08/2026 - 23:49 GIRONE B DI SERIE C, I RISULTATI DELLE GARE DISPUTATE OGGI AC-PERUGIA.com (leggi di più)
Serie C Girone C, risultati e classifica: Potenza, Picerno e Sorrento davanti Forzacatania.com (leggi di più)
Risultati Serie A Enilive 2026/27: partite, gol e punteggi aggiornati DAZN (leggi di più)
Risultati e prossimi turni Serie BKT 2026/27: partite, gol e punteggi aggiornati DAZN (leggi di più)
V. Entella - Cesena: 1-2 | Serie B - Risultati | La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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