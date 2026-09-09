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Pronostico Fenerbahce-Roma, quote e statistiche 1ª giornata Champions League 2026/27 Oddschecker (leggi di più)
Champions League, Fenerbahce-Roma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote Diretta (leggi di più)
Pronostico Fenerbahce-Roma, giallorossi vittoriosi a Istanbul? Le quote... Tuttosport (leggi di più)
La Roma ritrova la Champions, Gasp: 'Col Fenerbahce un banco di prova' ANSA (leggi di più)
Gallery: l'allenamento alla vigilia di Fenerbahce-Roma AS Roma (leggi di più)
Roma-Fenerbahce, Svilar versione fenomeno nella rifinitura anche fuori dai pali forzaroma.info (leggi di più)
Studiamo il Fenerbahce: i tre talenti che la Roma dovrà arginare nell'esordio europeo Gazzetta Regionale (leggi di più)
La conferenza stampa di Hermoso alla vigilia di Fenerbahce-Roma AS Roma (leggi di più)
Champions: il tecnico del Fenerbahce, 'con la Roma dovremo rischiare' ANSA (leggi di più)
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Roma, rifinitura a Istanbul: la strategia di Gasp per il Fenerbahçe Corriere dello Sport (leggi di più)
Gasperini verso Fenerbahce-Roma: “Sarà banco di prova". Su Dybala: "Con lui in campo siamo migliori" Tuttosport (leggi di più)
Gasperini, carica Champions: "Quanta energia dopo la rimonta sull'Atalanta. Dybala-Malen, che feeling..." La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
La provocazione dei turchi alla Roma prima della sfida con il Fenerbahce: "Greenwood vi distruggerà" Fanpage (leggi di più)
Hermoso: 'Gasperini ha portato consapevolezza, siamo cresciuti molto'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Gasperini: "Con Dybala siamo migliori, ora vediamo quanto siamo forti" eurosport.it (leggi di più)
Gasperini alla vigilia del Fenerbahce: "Felici di tornare in Champions. Dybala al top per domani" Sportmediaset (leggi di più)
Gasperini a Sky: 'Con Dybala siamo migliori, ora è più continuo' Sky Sport (leggi di più)
Roma, World Food Programme sponsor a sostegno del Nepal contro il Fenerbahce in Champions Sky Sport (leggi di più)
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