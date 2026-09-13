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📰 Leone d'oro 2026 per il miglior film a Woman Unknown della regista Mayy al-Tukhi 🛑 Notizie dell’ultim’ora domenica 13 settembre 2026

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13 Settembre 2026

Attualità

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🎬 Si è conclusa l'83esima Mostra del Cinema di Venezia - Sky TG24

Si è conclusa l'83esima Mostra del Cinema di Venezia  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Venezia 2025, trionfa 'Woman Unknown': Leone d'oro alla regista May el-Toukhy - il-meridiano.it

Venezia 2025, trionfa 'Woman Unknown': Leone d'oro alla regista May el-Toukhy  il-meridiano.it (leggi di più)

📰 Leonesse a Venezia, “Woman Unknown” vince il Leone d’oro e Mathilde Arcel la Coppa Volpi - La Stampa

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📰 Venezia 83: A Woman Unknown il Leone d'Oro, tutti i vincitori - screenWEEK

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📣🎬 Con il Leone d’Oro a Woman Unknown Venezia 83 premia un film potente che merita di essere scoperto dal pubblico - bergamonews.it

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📰 Venezia 83, trionfa "Woman Unknown" di May el-Toukhy, l'unica regista donna in concorso - Il Sole 24 ORE

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📰 Venezia 83, trionfa Woman Unknown di May el-Toukhy, l'unica regista donna in concorso - Il Messaggero

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📰 Perché “Woman Unknown” ha vinto il Leone d'oro - La Stampa

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🎬 Woman Unknown, tutte le suggestive location del film Leone d’Oro a Venezia 83 - SiViaggia

Woman Unknown, tutte le suggestive location del film Leone d’Oro a Venezia 83  SiViaggia (leggi di più)

📰 Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83 - Domani

Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83  Domani (leggi di più)

📰 Venezia 83, Leone d'Oro a "Woman Unknown": la gioia della regista May el-Toukhy - la Repubblica

Venezia 83, Leone d'Oro a "Woman Unknown": la gioia della regista May el-Toukhy  la Repubblica (leggi di più)

📰 Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 - La Gazzetta del Mezzogiorno

Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83  La Gazzetta del Mezzogiorno (leggi di più)

📰 Venezia 83, Leone d'oro a Woman Unknown di May el-Toukhy: la sorpresa al Lido e tutti i premiati - cosmopolitan.com

Venezia 83, Leone d'oro a Woman Unknown di May el-Toukhy: la sorpresa al Lido e tutti i premiati  cosmopolitan.com (leggi di più)

📰 Video - Conquiste del Lavoro

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📣🎬 Venezia 83, Leone d'oro per il miglior film a "Woman Unknown". Premio speciale della regia a "Naza - rainews.it

Venezia 83, Leone d'oro per il miglior film a "Woman Unknown". Premio speciale della regia a "Naza  rainews.it (leggi di più)

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📰 Venezia 83: Woman Unknown vince il Leone d'Oro - screenWEEK

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📰 Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 - L'Unione Sarda.it

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📰 Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 - Alto Adige

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