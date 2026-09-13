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Si è conclusa l'83esima Mostra del Cinema di Venezia Sky TG24 (leggi di più)
Venezia 2025, trionfa 'Woman Unknown': Leone d'oro alla regista May el-Toukhy il-meridiano.it (leggi di più)
Leonesse a Venezia, “Woman Unknown” vince il Leone d’oro e Mathilde Arcel la Coppa Volpi La Stampa (leggi di più)
Venezia 83: A Woman Unknown il Leone d'Oro, tutti i vincitori screenWEEK (leggi di più)
Con il Leone d’Oro a Woman Unknown Venezia 83 premia un film potente che merita di essere scoperto dal pubblico bergamonews.it (leggi di più)
Venezia 83, trionfa "Woman Unknown" di May el-Toukhy, l'unica regista donna in concorso Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Venezia 83, trionfa Woman Unknown di May el-Toukhy, l'unica regista donna in concorso Il Messaggero (leggi di più)
Perché “Woman Unknown” ha vinto il Leone d'oro La Stampa (leggi di più)
Woman Unknown, tutte le suggestive location del film Leone d’Oro a Venezia 83 SiViaggia (leggi di più)
Leone d'oro a Woman Unknown, la rivincita delle donne a Venezia 83 Domani (leggi di più)
Venezia 83, Leone d'Oro a "Woman Unknown": la gioia della regista May el-Toukhy la Repubblica (leggi di più)
Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 La Gazzetta del Mezzogiorno (leggi di più)
Venezia 83, Leone d'oro a Woman Unknown di May el-Toukhy: la sorpresa al Lido e tutti i premiati cosmopolitan.com (leggi di più)
Video Conquiste del Lavoro (leggi di più)
Venezia 83, Leone d'oro per il miglior film a "Woman Unknown". Premio speciale della regia a "Naza rainews.it (leggi di più)
Venezia, il Leone d'oro assegnato a "Woman Unknown" RSI (leggi di più)
Venezia 83: Woman Unknown vince il Leone d'Oro screenWEEK (leggi di più)
Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 Alto Adige (leggi di più)
Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83 L'Adige (leggi di più)
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