🎥 Bruce Springsteen: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut) arriva in video streaming gratuito

Dalle ore 16 di mercoledì 9 settembre 2026 è disponibile in streaming gratuito Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut). Il video raccoglie la performance dei primi sette brani della tappa finale del tour di Bruce Springsteen a Philadelphia, città scelta per la conclusione del percorso musicale.

Il filmato documenta una parte dello spettacolo realizzato insieme alla E Street Band, in un tour presentato nel testo come un momento di forte partecipazione musicale e civile. La pubblicazione permette così di vedere una selezione della serata conclusiva del Land of Hope and Dreams American Tour.

Bruce Springsteen e la E Street Band sul palco di Philadelphia

Per Bruce Springsteen, la pubblicazione del concerto rappresenta l’occasione per condividere l’ultimo spettacolo del tour, registrato a Philadelphia. Nel suo intervento, l’artista lega la città alla storia della libertà americana e descrive il percorso della tournée come un viaggio attraverso gli Stati Uniti accompagnato da una presa di posizione sui temi della Costituzione, della Carta dei Diritti e della democrazia.

Il palco riunisce numerosi musicisti della E Street Band. Roy Bittan è al pianoforte e al sintetizzatore, Nils Lofgren alla chitarra e alla voce, Garry Tallent al basso, Stevie Van Zandt alla chitarra e alla voce e Max Weinberg alla batteria.

Con loro ci sono Soozie Tyrell, al violino, alla chitarra e alla voce, Jake Clemons al sassofono e Charlie Giordano all’organo, alle tastiere e alla fisarmonica. Sul palco partecipano inoltre The E Street Horns and Percussion, con Anthony Almonte, Barry Danielian, Eddie Manion, Ozzie Melendez e Curt Ramm, e The E Street Choir, composto da Ada Dyer, Curtis King, Lisa Lowell e Michelle Moore.

Un ruolo particolare è affidato a Tom Morello, che ha partecipato come ospite speciale a tutti i 20 spettacoli del tour insieme a Springsteen e alla E Street Band.

Il video del concerto: regia e produzione

Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut) è diretto da Chris Hilson e Thom Zimny. Zimny ha curato anche il montaggio insieme a Sam Shapiro.

La produzione è firmata da Bruce Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny e Adrienne Gerard. Il suono è stato mixato da Jon Altschiller e registrato da John Cooper. Il progetto comprende inoltre il lavoro sul lighting design di Jeff Ravitz e Todd Ricci.

Il video si concentra sui primi sette brani della tappa conclusiva di Philadelphia. La scelta consente di portare sullo schermo una parte dello spettacolo finale del Land of Hope and Dreams American Tour, mantenendo al centro la performance di Springsteen con la E Street Band e gli altri musicisti coinvolti.

La pubblicazione è prevista anche in memoria di Dave Marsh, al quale il video sarà dedicato.

Conclusione

Il Philadelphia Freedom Cut raccoglie in un unico video una selezione della tappa finale del tour di Bruce Springsteen e della E Street Band a Philadelphia. La presenza dell’intera formazione, degli ospiti e delle sezioni aggiuntive amplia l’organico dello spettacolo.

Disponibile gratuitamente in streaming dalle ore 16 del 9 settembre 2026, il video offre così la possibilità di seguire i primi sette brani dell’ultimo appuntamento del tour e di ritrovare sul palco l’ensemble che ha accompagnato Springsteen lungo i 20 spettacoli della tournée. (La redazione)