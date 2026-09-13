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🏋️ Scintilla Favasuli, Lobotka fa anche gol: il Napoli riparte, il Bologna non decolla - La Gazzetta dello Sport Scintilla Favasuli, Lobotka fa anche gol: il Napoli riparte, il Bologna non decolla La Gazzetta dello SportLobotka ritrova il gol e il Napoli piega il Bologna: Allegri a quota sei Corriere della SeraSerie A: il Napoli batte il Bologna 1-0 ANSAUn gol di Lobotka fa ripartire il Napoli, Bologna battuto 1-0 repubblica.itLe pagelle di Napoli-Bologna, i voti: i top e i flop del match del Maradona Il Mattino (leggi di più)

🏋️ L'Avellino di Nesta ferma la corsa del Palermo di Inzaghi: Johnsen risponde a Cheddira - Corriere dello Sport L'Avellino di Nesta ferma la corsa del Palermo di Inzaghi: Johnsen risponde a Cheddira Corriere dello SportAvellino-Palermo: i convocati Palermo F.C.Fortin super, Johnsen decisivo, Gyasi flop la RepubblicaSerie B: il Palermo frena in casa dell’Avellino, Samp ancora ko contro il Mantova SportmediasetAvellino-Palermo, la partita minuto per minuto palermo.gds.it (leggi di più)

📣 Attacco ai treni al confine con la Polonia, Kiev: "Alleati, i russi sono alle vostre porte" - RaiNews Attacco ai treni al confine con la Polonia, Kiev: "Alleati, i russi sono alle vostre porte" RaiNewsAttacco russo al confine con la Polonia, fermato un treno con consiglieri di sicurezza europei ANSAGuerra in Ucraina: vertice trilaterale Russia-Usa-Kiev possibile a ottobre ilfattoquotidiano.itLa Russia ha compiuto due attacchi in Ucraina occidentale, a pochi chilometri dal confine con la Polonia Il PostIl nemico alle porte. Raid russo su un treno per... (leggi di più)

📣 Emergenza in Yemen: migliaia in fuga. Riad: da stop oleodotto Yanbu offerta petrolio crolla del 4% - Jared Kushner: "L'America ha sfruttato l'isolamento di Israele per accordo su Gaza" - RaiNews Emergenza in Yemen: migliaia in fuga. Riad: da stop oleodotto Yanbu offerta petrolio crolla del 4% - Jared Kushner: "L'America ha sfruttato l'isolamento di Israele per accordo su Gaza" RaiNewsL'Arabia Saudita nell'angolo «abbandonata» da Trump: tutte le fragilità del regno che per mezzo secolo ha garantito stabilità al mercato del petrolio Corriere della SeraChiuso l'oleodotto chiave, Riad nella morsa delle milizie filo-iraniane ANSASe l'Arabia Saudita non ria... (leggi di più)

📰 Nuovo allarme di Anthropic sull'IA. Trump: 'Forze negative vogliono rallentarla' - ANSA Nuovo allarme di Anthropic sull'IA. Trump: 'Forze negative vogliono rallentarla' ANSATrump contro i big dell'AI: «Forze negative vogliono fermarla. No ai rallentamenti, chi vince questa sfida vince su tutto» Corriere della SeraAI: una scelta tra rischio bolla finanziaria e guerre ibride RaiNewsL’Ai è un danno per l’umanità? Crollano i titoli virtuali di Claude e ChatGPT Il Sole 24 ORELa rivolta dei dipendenti della Silicon Valley per la paura dell’a... (leggi di più)

📰 Omicidio nel Padovano, un uomo di 70 anni soffoca l'anziana suocera che viveva con lui - Sky TG24 Omicidio nel Padovano, un uomo di 70 anni soffoca l'anziana suocera che viveva con lui Sky TG24Soffoca la suocera di 96 anni e chiama il 112: fermato un settantenne PadovaOggiPadova, 97enne trovata morta in casa: arrestato il genero 70enne è accusato di averla soffocata RaiNewsOmicidio a Saonara, donna di 96 anni uccisa in casa dal genero: la vittima è stata soffocata con un sacchetto ilgazzettino.itPadova, uccide l'anziana suocera in casa e poi chi... (leggi di più)

📰 La ex di Lavitola 10 ore dai pm: «Così usava il denaro». Quell'incontro con Ranucci senza cellulari - Corriere Roma La ex di Lavitola 10 ore dai pm: «Così usava il denaro». Quell'incontro con Ranucci senza cellulari Corriere RomaL'ex compagna di Lavitola 10 ore dai pm, 'non sapevo della bomba' ANSAL’ex di Lavitola: “Ranucci aiutò Valter per il Cefalù” ilfattoquotidiano.itLavitola, Ranucci e le donne: l’argentina Natalia e la brasiliana Adriana, un dramma della gelosia tra il ristorante Cefalù e il salone di bellezza Il MessaggeroRanucci, la bomba, il ristorante: ... (leggi di più)

📰 Una delle poche cose notevoli alla riunione dei BRICS - Il Post Una delle poche cose notevoli alla riunione dei BRICS Il PostVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

📡📺 MotoGp Misano, la gara in diretta: Marquez vince sul fratello Alex, è in testa al Mondiale insieme a Martin. Bezzecchi cade al primo giro - Corriere della Sera MotoGp Misano, la gara in diretta: Marquez vince sul fratello Alex, è in testa al Mondiale insieme a Martin. Bezzecchi cade al primo giro Corriere della SeraMarc Marquez vince a Misano e aggancia Martin | Ordine d'arrivo e nuova classifica ilfattoquotidiano.itIncidenti per Bezzecchi e Bagnaia: entrambi a terra. Ecco cosa è successo nel GP San Marino La Gazzetta dello SportMotoGP | Bezzecchi non molla: "Se non avessi voluto la pressione, sarei andato a lavorare... (leggi di più)

📡📺 F1 Gp Spagna a Madrid: la gara in diretta. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato - Corriere della Sera F1 Gp Spagna a Madrid: la gara in diretta. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato Corriere della SeraF1: Antonelli vola anche a Madrid e allunga per il Mondiale ANSAMondiale, Kimi non si rilassa: "Sono stato fortunato. Bel vantaggio, ma devo continuare a spingere" La Gazzetta dello SportFormula 1, Hamilton costretto subito al ritiro a Madrid. Il club lo richiama ai box: cosa è successo ilfattoquotidiano... (leggi di più)

📰 Scontro tra barche a Venezia, chi sono i due giovani sposi coinvolti: il pescatore Sean Michieli in fin di vita, la moglie Gabriella Querino dispersa in Laguna - corrieredelveneto.corriere.it Scontro tra barche a Venezia, chi sono i due giovani sposi coinvolti: il pescatore Sean Michieli in fin di vita, la moglie Gabriella Querino dispersa in Laguna corrieredelveneto.corriere.itProseguono le ricerche nel canale di Tessera, con sommozzatori ed elicottero VeneziaTodayVenezia, barca di sposini contro taxi acqueo in laguna: lui è grave, di lei non c'è traccia Tgcom24Schianto nella laguna di Venezia. Le ultime notizie di oggi: avviato l'iter per l'accer... (leggi di più)

🏛️ Ranucci alla Festa del Fatto: "Io in politica? Voglio continuare a Report che è la cosa che gli dà più fastidio" - ilfattoquotidiano.it Ranucci alla Festa del Fatto: "Io in politica? Voglio continuare a Report che è la cosa che gli dà più fastidio" ilfattoquotidiano.itRanucci: 'Agirò in giudizio rispetto alla Rai' ANSARanucci alla festa del «Fatto Quotidiano»: «Mai in affari con Lavitola. Mi ha fatto male il silenzio di Meloni. Continuerò a condurre Report» Corriere RomaRanucci: “Giusto che i magistrati mi riascoltino”. E smentisce una candidatura: “Voglio fare il giornalista” repub... (leggi di più)

📰 Assicurazione sanitaria docenti e ATA, Valditara interviene sui fondi: “Nessun euro sottratto al funzionamento delle scuole” - Orizzonte Scuola Notizie Assicurazione sanitaria docenti e ATA, Valditara interviene sui fondi: “Nessun euro sottratto al funzionamento delle scuole” Orizzonte Scuola NotizieAssicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA: dal 10 settembre aperte le adesioni FLC CGILPolizza sanitaria integrativa per il personale della scuola: dal 10 settembre è possibile aderire uilscuolaTutto sulla polizza di assistenza sanitaria integrativa. Incontro informativo 18 settembre ore 17 ... (leggi di più)

📣 Nuda in strada minaccia passante con coltello, bloccata con il taser e portata in ospedale - RaiNews Nuda in strada minaccia passante con coltello, bloccata con il taser e portata in ospedale RaiNewsVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

🎬 Il film che ha vinto il Leone d’oro è una strana scelta - Il Post Il film che ha vinto il Leone d’oro è una strana scelta Il PostSpeciale Tg1 Rai.itVenezia, Barbera e il record di presenze: «La Mostra vince anche senza Hollywood. Ma il cinema italiano si rinnovi» Corriere della SeraVenezia 83, le pagelle: dal divo Clooney (10) a Moretti (9) e al trucco di Penélope (5) repubblica.itDa Woman Unknown a Naza, i film di Venezia in sala ANSA (leggi di più)

📰 Svezia, seggi aperti: l’estrema destra può entrare nel governo - Il Sole 24 ORE Svezia, seggi aperti: l’estrema destra può entrare nel governo Il Sole 24 OREElezioni in Svezia, gli exit poll: il centrosinistra di Magdalena Andersson in testa con oltre il 51%. Socialdemocratici primo partito, a sorpresa arretra l'ultradestra Corriere della SeraLa Svezia al voto: urne aperte fino alle 20, esito incerto. Sondaggi: gli ultranazionalisti al 20% RaiNewsIl paradosso svedese. Il Pil sale, gli immigrati calano e l'estrema destra è a un passo dal p... (leggi di più)

📰 Rybakina batte Sabalenka in tre set ed è regina degli Us Open - Corriere della Sera Rybakina batte Sabalenka in tre set ed è regina degli Us Open Corriere della SeraRybakina, la regina impassibile di New York e della WTA repubblica.itSabalenka-Rybakina: l'ultimo atto di un tennis che ha smesso di sussurrare eurosport.itRybakina nuova regina, il ritorno di Zheng, il look di Osaka: cosa resterà dello US Open femminile SuperTennisUs Open: Rybakina nuova regina di New York, 'sarà diverso svegliarmi da n.1' ANSA (leggi di più)

🚀 Lituania, spazio aereo chiuso a Vilnius per sospetti droni (ma era uno stormo di uccelli) - Il Messaggero Lituania, spazio aereo chiuso a Vilnius per sospetti droni (ma era uno stormo di uccelli) Il MessaggeroRientra l'allarme in Lituania, l'avvistamento di un drone si rivela uno stormo di uccelli ANSAAllarme droni a Vilnius: caccia Nato in volo, ma erano uccelli ilfattoquotidiano.itAllerta Vilnius per possibili droni: chiuso l'aeroporto. La Nato mobilita i caccia Il Giornale di VicenzaNato, allerta in Lituania: spazio aereo chiuso a Vilnius. Si alzano ... (leggi di più)

📰 Carburanti, Tajani: «allo studio misure per ridurre fardello per chi è più in difficoltà». Tutte le ipotesi - Il Sole 24 ORE Carburanti, Tajani: «allo studio misure per ridurre fardello per chi è più in difficoltà». Tutte le ipotesi Il Sole 24 ORECaro carburanti, il governo lavora all’ipotesi buono benzina: una tantum da 100 euro repubblica.itCaro carburanti, le ipotesi di aiuti allo studio del governo Sky TG24Codacons, no a bonus benzina 100 euro, penalizza ceto medio ANSACarburanti sempre più cari: Meloni promette aiuti ai redditi bassi ilfattoquotidiano.it (leggi di più)