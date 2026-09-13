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📰 News 24 🛑 Notizie dell’ultim’ora domenica 13 settembre 2026

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13 Settembre 2026

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domenica 13 settembre 2026
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domenica, 13 settembre 2026
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🏋️ Scintilla Favasuli, Lobotka fa anche gol: il Napoli riparte, il Bologna non decolla - La Gazzetta dello Sport

Scintilla Favasuli, Lobotka fa anche gol: il Napoli riparte, il Bologna non decolla  La Gazzetta dello SportLobotka ritrova il gol e il Napoli piega il Bologna: Allegri a quota sei  Corriere della SeraSerie A: il Napoli batte il Bologna 1-0  ANSAUn gol di Lobotka fa ripartire il Napoli, Bologna battuto 1-0  repubblica.itLe pagelle di Napoli-Bologna, i voti: i top e i flop del match del Maradona  Il Mattino (leggi di più)

🏋️ L'Avellino di Nesta ferma la corsa del Palermo di Inzaghi: Johnsen risponde a Cheddira - Corriere dello Sport

L'Avellino di Nesta ferma la corsa del Palermo di Inzaghi: Johnsen risponde a Cheddira  Corriere dello SportAvellino-Palermo: i convocati  Palermo F.C.Fortin super, Johnsen decisivo, Gyasi flop  la RepubblicaSerie B: il Palermo frena in casa dell’Avellino, Samp ancora ko contro il Mantova  SportmediasetAvellino-Palermo, la partita minuto per minuto  palermo.gds.it (leggi di più)

📣 Attacco ai treni al confine con la Polonia, Kiev: "Alleati, i russi sono alle vostre porte" - RaiNews

Attacco ai treni al confine con la Polonia, Kiev: "Alleati, i russi sono alle vostre porte"  RaiNewsAttacco russo al confine con la Polonia, fermato un treno con consiglieri di sicurezza europei  ANSAGuerra in Ucraina: vertice trilaterale Russia-Usa-Kiev possibile a ottobre  ilfattoquotidiano.itLa Russia ha compiuto due attacchi in Ucraina occidentale, a pochi chilometri dal confine con la Polonia  Il PostIl nemico alle porte. Raid russo su un treno per... (leggi di più)

📣 Emergenza in Yemen: migliaia in fuga. Riad: da stop oleodotto Yanbu offerta petrolio crolla del 4% - Jared Kushner: "L'America ha sfruttato l'isolamento di Israele per accordo su Gaza" - RaiNews

Emergenza in Yemen: migliaia in fuga. Riad: da stop oleodotto Yanbu offerta petrolio crolla del 4% - Jared Kushner: "L'America ha sfruttato l'isolamento di Israele per accordo su Gaza"  RaiNewsL'Arabia Saudita nell'angolo «abbandonata» da Trump: tutte le fragilità del regno che per mezzo secolo ha garantito stabilità al mercato del petrolio  Corriere della SeraChiuso l'oleodotto chiave, Riad nella morsa delle milizie filo-iraniane  ANSASe l'Arabia Saudita non ria... (leggi di più)

📰 Nuovo allarme di Anthropic sull'IA. Trump: 'Forze negative vogliono rallentarla' - ANSA

Nuovo allarme di Anthropic sull'IA. Trump: 'Forze negative vogliono rallentarla'  ANSATrump contro i big dell'AI: «Forze negative vogliono fermarla. No ai rallentamenti, chi vince questa sfida vince su tutto»  Corriere della SeraAI: una scelta tra rischio bolla finanziaria e guerre ibride  RaiNewsL’Ai è un danno per l’umanità? Crollano i titoli virtuali di Claude e ChatGPT  Il Sole 24 ORELa rivolta dei dipendenti della Silicon Valley per la paura dell’a... (leggi di più)

📰 Omicidio nel Padovano, un uomo di 70 anni soffoca l'anziana suocera che viveva con lui - Sky TG24

Omicidio nel Padovano, un uomo di 70 anni soffoca l'anziana suocera che viveva con lui  Sky TG24Soffoca la suocera di 96 anni e chiama il 112: fermato un settantenne  PadovaOggiPadova, 97enne trovata morta in casa: arrestato il genero 70enne è accusato di averla soffocata  RaiNewsOmicidio a Saonara, donna di 96 anni uccisa in casa dal genero: la vittima è stata soffocata con un sacchetto  ilgazzettino.itPadova, uccide l'anziana suocera in casa e poi chi... (leggi di più)

📰 La ex di Lavitola 10 ore dai pm: «Così usava il denaro». Quell'incontro con Ranucci senza cellulari - Corriere Roma

La ex di Lavitola 10 ore dai pm: «Così usava il denaro». Quell'incontro con Ranucci senza cellulari  Corriere RomaL'ex compagna di Lavitola 10 ore dai pm, 'non sapevo della bomba'  ANSAL’ex di Lavitola: “Ranucci aiutò Valter per il Cefalù”  ilfattoquotidiano.itLavitola, Ranucci e le donne: l’argentina Natalia e la brasiliana Adriana, un dramma della gelosia tra il ristorante Cefalù e il salone di bellezza  Il MessaggeroRanucci, la bomba, il ristorante: ... (leggi di più)

📰 Una delle poche cose notevoli alla riunione dei BRICS - Il Post

Una delle poche cose notevoli alla riunione dei BRICS  Il PostVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

📡📺 MotoGp Misano, la gara in diretta: Marquez vince sul fratello Alex, è in testa al Mondiale insieme a Martin. Bezzecchi cade al primo giro - Corriere della Sera

MotoGp Misano, la gara in diretta: Marquez vince sul fratello Alex, è in testa al Mondiale insieme a Martin. Bezzecchi cade al primo giro  Corriere della SeraMarc Marquez vince a Misano e aggancia Martin | Ordine d'arrivo e nuova classifica  ilfattoquotidiano.itIncidenti per Bezzecchi e Bagnaia: entrambi a terra. Ecco cosa è successo nel GP San Marino  La Gazzetta dello SportMotoGP | Bezzecchi non molla: "Se non avessi voluto la pressione, sarei andato a lavorare... (leggi di più)

📡📺 F1 Gp Spagna a Madrid: la gara in diretta. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato - Corriere della Sera

F1 Gp Spagna a Madrid: la gara in diretta. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato  Corriere della SeraF1: Antonelli vola anche a Madrid e allunga per il Mondiale  ANSAMondiale, Kimi non si rilassa: "Sono stato fortunato. Bel vantaggio, ma devo continuare a spingere"  La Gazzetta dello SportFormula 1, Hamilton costretto subito al ritiro a Madrid. Il club lo richiama ai box: cosa è successo  ilfattoquotidiano... (leggi di più)

📰 Scontro tra barche a Venezia, chi sono i due giovani sposi coinvolti: il pescatore Sean Michieli in fin di vita, la moglie Gabriella Querino dispersa in Laguna - corrieredelveneto.corriere.it

Scontro tra barche a Venezia, chi sono i due giovani sposi coinvolti: il pescatore Sean Michieli in fin di vita, la moglie Gabriella Querino dispersa in Laguna  corrieredelveneto.corriere.itProseguono le ricerche nel canale di Tessera, con sommozzatori ed elicottero  VeneziaTodayVenezia, barca di sposini contro taxi acqueo in laguna: lui è grave, di lei non c'è traccia  Tgcom24Schianto nella laguna di Venezia. Le ultime notizie di oggi: avviato l'iter per l'accer... (leggi di più)

🏛️ Ranucci alla Festa del Fatto: "Io in politica? Voglio continuare a Report che è la cosa che gli dà più fastidio" - ilfattoquotidiano.it

Ranucci alla Festa del Fatto: "Io in politica? Voglio continuare a Report che è la cosa che gli dà più fastidio"  ilfattoquotidiano.itRanucci: 'Agirò in giudizio rispetto alla Rai'  ANSARanucci alla festa del «Fatto Quotidiano»: «Mai in affari con Lavitola. Mi ha fatto male il silenzio di Meloni. Continuerò a condurre Report»  Corriere RomaRanucci: “Giusto che i magistrati mi riascoltino”. E smentisce una candidatura: “Voglio fare il giornalista”  repub... (leggi di più)

📰 Assicurazione sanitaria docenti e ATA, Valditara interviene sui fondi: “Nessun euro sottratto al funzionamento delle scuole” - Orizzonte Scuola Notizie

Assicurazione sanitaria docenti e ATA, Valditara interviene sui fondi: “Nessun euro sottratto al funzionamento delle scuole”  Orizzonte Scuola NotizieAssicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA: dal 10 settembre aperte le adesioni  FLC CGILPolizza sanitaria integrativa per il personale della scuola: dal 10 settembre è possibile aderire  uilscuolaTutto sulla polizza di assistenza sanitaria integrativa. Incontro informativo 18 settembre ore 17  ... (leggi di più)

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Svezia, seggi aperti: l’estrema destra può entrare nel governo  Il Sole 24 OREElezioni in Svezia, gli exit poll: il centrosinistra di Magdalena Andersson in testa con oltre il 51%. Socialdemocratici primo partito, a sorpresa arretra l'ultradestra  Corriere della SeraLa Svezia al voto: urne aperte fino alle 20, esito incerto. Sondaggi: gli ultranazionalisti al 20%  RaiNewsIl paradosso svedese. Il Pil sale, gli immigrati calano e l'estrema destra è a un passo dal p... (leggi di più)

📰 Rybakina batte Sabalenka in tre set ed è regina degli Us Open - Corriere della Sera

Rybakina batte Sabalenka in tre set ed è regina degli Us Open  Corriere della SeraRybakina, la regina impassibile di New York e della WTA  repubblica.itSabalenka-Rybakina: l'ultimo atto di un tennis che ha smesso di sussurrare  eurosport.itRybakina nuova regina, il ritorno di Zheng, il look di Osaka: cosa resterà dello US Open femminile  SuperTennisUs Open: Rybakina nuova regina di New York, 'sarà diverso svegliarmi da n.1'  ANSA (leggi di più)

🚀 Lituania, spazio aereo chiuso a Vilnius per sospetti droni (ma era uno stormo di uccelli) - Il Messaggero

Lituania, spazio aereo chiuso a Vilnius per sospetti droni (ma era uno stormo di uccelli)  Il MessaggeroRientra l'allarme in Lituania, l'avvistamento di un drone si rivela uno stormo di uccelli  ANSAAllarme droni a Vilnius: caccia Nato in volo, ma erano uccelli  ilfattoquotidiano.itAllerta Vilnius per possibili droni: chiuso l'aeroporto. La Nato mobilita i caccia  Il Giornale di VicenzaNato, allerta in Lituania: spazio aereo chiuso a Vilnius. Si alzano ... (leggi di più)

📰 Carburanti, Tajani: «allo studio misure per ridurre fardello per chi è più in difficoltà». Tutte le ipotesi - Il Sole 24 ORE

Carburanti, Tajani: «allo studio misure per ridurre fardello per chi è più in difficoltà». Tutte le ipotesi  Il Sole 24 ORECaro carburanti, il governo lavora all’ipotesi buono benzina: una tantum da 100 euro  repubblica.itCaro carburanti, le ipotesi di aiuti allo studio del governo  Sky TG24Codacons, no a bonus benzina 100 euro, penalizza ceto medio  ANSACarburanti sempre più cari: Meloni promette aiuti ai redditi bassi  ilfattoquotidiano.it (leggi di più)

🥀 Morte avvelenate, prof amica di Gianni Di Vita sentita per quasi 4 ore - Sky TG24

Morte avvelenate, prof amica di Gianni Di Vita sentita per quasi 4 ore  Sky TG24Caso ricina: risentita l'amica d'infanzia di Gianni Di Vita  ilfattoquotidiano.itMorte avvelenate con la ricina, la prof amica di Gianni Di Vita sentita per quasi 4 ore  repubblica.itCaso ricina a Pietracatella, nuova audizione in Questura e ricerche sul veleno dai computer di una scuola  virgilio.itMorte avvelenate, la prof amica di Di Vita sentita per quasi 4 ore &nbs... (leggi di più)

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