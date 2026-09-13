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Roma, Koné convocato in extremis per Torino. La probabile formazione, da Molina a Mora e Dybala sosfanta.com (leggi di più)
Formazioni - Torino - Roma - Serie A La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Live Torino - Roma - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 14/09/2026 eurosport.it (leggi di più)
BREAKING - Roma, i convocati per il Torino: la scelta finale su Koné! Ci sono Pellegrini e Lulli sosfanta.com (leggi di più)
Roma, i convocati per il Torino: presenti Koné, Pellegrini e Lulli La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Roma, i convocati per Torino: Koné e Pellegrini in lista Fantacalcio (leggi di più)
I convocati giallorossi per Torino-Roma AS Roma (leggi di più)
Serie A: lunedì alle 18,30 in campo Torino-Roma DIRETTA ANSA (leggi di più)
Roma: anche Koné tra i convocati per il Torino Sportmediaset (leggi di più)
Gasperini avvisa il Torino: la Roma vuole restare in vetta, ma “non ci sono gerarchie” Giornale La Voce (leggi di più)
Gasperini: 'Non ci sono gerarchie. Dybala non riposa, Koné prova e torna Pellegrini' Sky SportTorino-Roma: dove vederla in tv (Sky, Dazn), probabili formazioni e orario della quarta giornata di Serie A Il MessaggeroLa conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Torino-Roma AS Roma (leggi di più)
Cacciamani, Comuzzo, Lulli, Pisilli e... gli occhi di Mancini su Toro-Roma La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Torino, Abate: "Roma bel banco di prova. Adams ha un problema all'adduttore e Simeone è in dubbio" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Abate: "Adams ko e Simeone in dubbio, ma il Torino può colpire così una Roma da scudetto. Zapata..." Tuttosport (leggi di più)
Infortunio per Ché Adams alla vigilia di Torino-Roma: cos'ha, quando torna, quante partite salta, i tempi di recupero Goal.com (leggi di più)
Abate sfida la Roma: «È da scudetto, ma il Torino può colpirla». Ansia in attacco per Adams e Simeone Giornale La Voce (leggi di più)
Formazioni Torino-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
Abate 'Roma da scudetto, il mio Torino vuole provarci' ANSA (leggi di più)
Torino, Abate: "Coco recuperato, si è fermato Adams. Simeone in dubbio" Fantacalcio (leggi di più)
Gasperini: "Al mondo non c'è un giovane protagonista come Mora. Dybala? Se sta bene gioca sempre" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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