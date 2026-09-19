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📰 Fiorentina-Napoli: diretta tv live streaming calcio serie A 🛑 Notizie dell’ultim’ora domenica 20 settembre 2026

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19 Settembre 2026

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⚽ CALCIO SERIE A – RISULTATI, CLASSIFICHE E HIGHLIGHTS 📺 DIRETTE TV E LIVE STREAMING
domenica, 20 settembre 2026
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📡🔴📡📺 Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni - Goal.com

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni  Goal.com (leggi di più)

📰 Napoli, ultima chiamata prima della sosta: gli azzurri sfidano la Fiorentina - Italia Report USA

Napoli, ultima chiamata prima della sosta: gli azzurri sfidano la Fiorentina  Italia Report USA (leggi di più)

🏋️ Allegri LIVE: 'Anguissa torna, fuori Spinazzola' - Sky Sport

Allegri LIVE: 'Anguissa torna, fuori Spinazzola'  Sky SportFiorentina-Napoli, Allegri: «De Bruyne? Può partire titolare». E su Favasuli: «Nessuno si aspettava questo impatto»  Il MattinoFiorentina, Fagioli: "Napoli squadra piena di campioni, servirà partita perfetta"  sportmediaset.mediaset.itFormazioni Fiorentina-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming  Goal.comFiorentina-Napoli, i convocati di Allegri: c'è una buona notizia, m... (leggi di più)

⚽ Calcio: Fiorentina; Fagioli, 'contro il Napoli servirà la partita perfetta - ANSA

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📰 Matchday squad for Fiorentina - SSC Napoli

Matchday squad for Fiorentina  SSC Napoli (leggi di più)

📰 Callejon a Kiss Kiss: “Fiorentina-Napoli é una partita speciale per me” - pianetanapoli.it

Callejon a Kiss Kiss: “Fiorentina-Napoli é una partita speciale per me”  pianetanapoli.it (leggi di più)

⚽🏋️ Notizie Fiorentina - Napoli: Serie A - Calcio - eurosport.it

Notizie Fiorentina - Napoli: Serie A - Calcio  eurosport.it (leggi di più)

📡📺 Napoli a Firenze, Allegri avverte: "È una delle 4-5 partite più importanti della stagione" - Diretta

Napoli a Firenze, Allegri avverte: "È una delle 4-5 partite più importanti della stagione"  Diretta (leggi di più)

📰 Fiorentina - Napoli, i convocati di Allegri: c'è una buona notizia, ma anche una non positiva - Virgilio

Fiorentina - Napoli, i convocati di Allegri: c'è una buona notizia, ma anche una non positiva  Virgilio (leggi di più)

⚽📣 BERTONI: “FIORENTINA-NAPOLI SARÀ UN ESAME PER I VIOLA. ALLEGRI DEVE ANCORA TROVARE LA QUADRA” - NapoliCalcioNews.it

BERTONI: “FIORENTINA-NAPOLI SARÀ UN ESAME PER I VIOLA. ALLEGRI DEVE ANCORA TROVARE LA QUADRA”  NapoliCalcioNews.it (leggi di più)

🏋️ Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A - Sky Sport

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A  Sky Sport (leggi di più)

📰 Fiorentina-Napoli, la presentazione - Gol del Napoli

Fiorentina-Napoli, la presentazione  Gol del Napoli (leggi di più)

🏋️ Napoli, le ultime su Anguissa, Spinazzola, De Bruyne e McTominay verso la Fiorentina - La Gazzetta dello Sport

Napoli, le ultime su Anguissa, Spinazzola, De Bruyne e McTominay verso la Fiorentina  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

⚽🏋️ Fiorentina - Napoli Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti - eurosport.it

Fiorentina - Napoli Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti  eurosport.it (leggi di più)

📰 Allegri: “De Bruyne credo partirà dal 1'! La scelta su Anguissa e Spinazzola, quando tornano McTominay e Meret” - SOS Fanta

Allegri: “De Bruyne credo partirà dal 1'! La scelta su Anguissa e Spinazzola, quando tornano McTominay e Meret”  SOS Fanta (leggi di più)

⚽📣 NAPOLI, IL BILANCIO AL FRANCHI CONTRO LA FIORENTINA: I PRECEDENTI - NapoliCalcioNews.it

NAPOLI, IL BILANCIO AL FRANCHI CONTRO LA FIORENTINA: I PRECEDENTI  NapoliCalcioNews.it (leggi di più)

📰 Fiorentina-Napoli, la carica di Allegri: "Sarà una delle partite più importanti della stagione" - NapoliToday

Fiorentina-Napoli, la carica di Allegri: "Sarà una delle partite più importanti della stagione"  NapoliToday (leggi di più)

⚽📣 UFFICIALE – Fiorentina-Napoli, Spinazzola non si allena con il gruppo: il report da Castel Volturno - NapoliCalcioNews.it

UFFICIALE – Fiorentina-Napoli, Spinazzola non si allena con il gruppo: il report da Castel Volturno  NapoliCalcioNews.it (leggi di più)

📰 Fiorentina-Napoli, Allegri: De Bruyne titolare e ci sarà anche Anguissa. A Firenze una delle gare più importanti dell'anno - Corriere Del Mezzogiorno

Fiorentina-Napoli, Allegri: De Bruyne titolare e ci sarà anche Anguissa. A Firenze una delle gare più importanti dell'anno  Corriere Del Mezzogiorno (leggi di più)

⚽📣 UFFICIALE – FIORENTINA-NAPOLI, BUONE NOTIZIE PER ALLEGRI: ANGUISSA TORNA IN GRUPPO - NapoliCalcioNews.it

UFFICIALE – FIORENTINA-NAPOLI, BUONE NOTIZIE PER ALLEGRI: ANGUISSA TORNA IN GRUPPO  NapoliCalcioNews.it (leggi di più)

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