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Fiorentina-Napoli, Allegri: De Bruyne titolare e ci sarà anche Anguissa. A Firenze una delle gare più importanti dell'anno Corriere Del Mezzogiorno (leggi di più)
UFFICIALE – FIORENTINA-NAPOLI, BUONE NOTIZIE PER ALLEGRI: ANGUISSA TORNA IN GRUPPO NapoliCalcioNews.it (leggi di più)
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