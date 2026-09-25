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Goncalo Ramos gioca al posto di CR7 e trascina il Portogallo: 2-1 alla Norvegia eurosport.it (leggi di più)
Dove vedere Turchia-Italia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni Goal.com (leggi di più)
L'Irlanda non boicotta il match con Israele e lo batte 3-0! La Danimarca va con Hojlund e Isaksen eurosport.it (leggi di più)
Classifica marcatori Nations League 2026/27: Erling Haaland e Joel Pohjanpalo UEFA.com (leggi di più)
Nations League, Turchia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica (leggi di più)
Seconda giornata UEFA Nations League, riepilogo e highlights: la Grecia batte la Germania, il Portogallo vince in Norvegia UEFA.com (leggi di più)
Schweinsteiger duro sulla Germania: "Non siamo più una squadra di vertice" eurosport.it (leggi di più)
Le probabili formazioni di Turchia-Italia: Mancini rivoluziona tutto FOTO Corriere dello Sport (leggi di più)
Pronostico Belgio-Francia: analisi e probabili formazioni 28/09/2026 Nations League Calcio.com (leggi di più)
Riepilogo delle nazionali: come si sono comportati i giocatori dei Reds durante il fine settimana Liverpool FC (leggi di più)
Niente stretta di mano e sguardo in basso durante l'inno: la scelta dei giocatori irlandesi prima della sfida con Israele Corriere dello Sport (leggi di più)
Germania 0-1 Grecia: Tzolakis protagonista nella Nations League Sofascore (leggi di più)
Nations League. L'Italia cerca riscatto in Turchia, Mancini fa turnover - Le classifiche dei quattro gruppi della Lega A RaiNews (leggi di più)
Klopp, così no! La Germania domina ma perde in casa con la Grecia eurosport.it (leggi di più)
Live Georgia - Ucraina - UEFA Nations League: Punteggi & Highlights Calcio - 28/09/2026 eurosport.it (leggi di più)
Scozia-Svizzera: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 29/09/2026 ToffeeWeb (leggi di più)
Lussemburgo-Islanda: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 29/09/2026 ToffeeWeb (leggi di più)
Finlandia-Bielorussia: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 29/09/2026 ToffeeWeb (leggi di più)
Slovacchia-Kazakistan: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 29/09/2026 ToffeeWeb (leggi di più)
Spagna-Croazia: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 29/09/2026 ToffeeWeb (leggi di più)
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