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Inter-Parma: dove vederla in tv (Sky, Dazn), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Out Curtis Jones Il Messaggero (leggi di più)
Dove vedere Inter-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni Goal.com (leggi di più)
Dove vedere Inter-Parma in tv? Dazn o Sky, orario Corriere dello Sport (leggi di più)
Inter-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv Fantacalcio (leggi di più)
Serie A, oggi riparte il campionato: probabili formazioni, orario e dove vedere Inter-Parma e le altre partite LaPresse (leggi di più)
Inter-Parma, probabili formazioni: Stankovic scalpita e cosa filtra su Provedel, Martinez, Lautaro e Bernabé SOS Fanta (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-PARMA E ALTRE 2 STORIE SUI NERAZZURRI CHE POTRESTI ESSERTI PERSO agenzia giornalistica opinione (leggi di più)
Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla Dalla Platea (leggi di più)
Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla Adnkronos (leggi di più)
Inter-Parma, Gilardino debutta a San Siro Lega Serie A (leggi di più)
Pronostici Inter Milan - Parma: quote, analisi partita e probabili formazioni | Goal.com Italia Goal.com (leggi di più)
Serie A, 6ª giornata: da Inter-Parma a Como-Roma e Sassuolo-Milan. Probabili formazioni, orari e dove vederle (tv e streaming) Il Messaggero (leggi di più)
L'Inter riparte dal Parma: chance allungo ma occhio all'effetto Gilardino | Napoli, trappola Frosinone Sportmediaset (leggi di più)
Crespo: "Interisti perdonatemi, tiferò Parma. E magari sarà Romero a fare lo scherzetto" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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Dove vedere Inter-Parma e Napoli-Frosinone, sport in tv 10 ottobre La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Torna la Serie A, le probabili formazioni della 6ª giornata: Kolo Muani, Calhanoglu e Ramos titolari, dubbi Lautaro, Alajbegovic e Wesley, torna McTominay Calciomercato.com (leggi di più)
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Serie A, c’è Inter-Parma: probabili formazioni e dove vedere la partita Moveo by Telepass (leggi di più)
Inter, la probabile formazione di Chivu contro il Parma Corriere dello Sport (leggi di più)
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