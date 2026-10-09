The Tallest Man on Earth, esce il nuovo album Just Beyond Endless Mountain

Il 9 ottobre 2026 esce Just Beyond Endless Mountain, il nuovo album di The Tallest Man on Earth, nome d’arte del cantautore svedese Kristian Matsson. Pubblicato da ANTI- Records, il disco esplora il legame tra la scrittura dell’artista e le tradizioni musicali della sua terra d’origine. Dopo quasi vent’anni di attività, Matsson guarda alla musica della Dalarna, regione della Svezia centrale in cui è cresciuto. Qui ritrova sonorità legate alla propria infanzia, tra danze popolari, registrazioni d’archivio e tradizioni locali. Questi ascolti influenzano le melodie, la voce e il modo in cui costruisce le canzoni. Il risultato apre una nuova fase del suo percorso. Il folk svedese diventa il punto di partenza per esplorare nuove possibilità compositive, senza limitarsi a riproporre le forme della tradizione.

Kristian Matsson, dalle origini al folk internazionale

Nato il 30 aprile 1983, Kristian Matsson è cresciuto a Leksand, in Svezia. Prima di intraprendere la carriera solista nel 2006, è stato il cantante principale della band indie Montezumas. Da allora ha pubblicato sette album in studio e quattro EP. Nel tempo ha sviluppato uno stile riconoscibile, costruito soprattutto attorno alla voce e alla chitarra acustica. Inoltre, cura personalmente la registrazione e la produzione dei suoi lavori, che realizza abitualmente nella propria casa. La sua presenza sul palco e il modo di interpretare le canzoni hanno contribuito a definire il suo profilo artistico. La critica ha spesso accostato la sua scrittura e il suo stile vocale a quelli di Bob Dylan.

Bob Dylan, il folk americano e una ricerca personale

L’incontro con la musica di Bob Dylan risale all’adolescenza di Matsson. A quindici anni, l’ascolto delle sue canzoni lo ha spinto ad approfondire le origini di quel repertorio. In seguito, si è avvicinato al folk americano delle prime generazioni, anche attraverso artisti come Pete Seeger e Woody Guthrie. Questi riferimenti aiutano a comprendere alcune delle influenze presenti nella sua musica. Tuttavia, Matsson ha sempre rivendicato un approccio personale alla composizione, senza considerare il proprio lavoro parte di una tradizione specifica. Con Just Beyond Endless Mountain, questa ricerca si allarga alla cultura musicale svedese. Il ritorno nella Dalarna lo porta a confrontarsi con suoni familiari, che ora assumono un ruolo centrale nella sua scrittura.

La chitarra e il metodo di registrazione

La chitarra occupa una posizione fondamentale nella musica di The Tallest Man on Earth. Durante la giovinezza, Matsson ha studiato chitarra classica, ma in seguito ha perso interesse per un approccio troppo legato agli aspetti tecnici dello strumento. La scoperta delle accordature aperte, avvenuta nei primi anni dell’età adulta anche grazie all’ascolto di Nick Drake, gli ha permesso di sviluppare un modo diverso di suonare. Questa tecnica gli consente di accompagnare linee vocali articolate, mantenendo arrangiamenti ricchi pur utilizzando una strumentazione essenziale. Anche il metodo di registrazione riflette questa attenzione all’esecuzione. Matsson registra spesso voce e chitarra insieme su un’unica traccia. In questo modo, mantiene al centro il rapporto diretto tra interpretazione e accompagnamento.

La tracklist di Just Beyond Endless Mountain

Il nuovo album comprende undici brani, suddivisi in due sezioni. Ecco la tracklist completa.

Side A

The Wildest Of His Dreams Colors We Got The Pony Scully, It’s Me Just Beyond Endless Mountain

Side B

Overboda Deliver Me From Trying Times The Forest Keeper In The Silver Wire Up The Hill The Village

Un nuovo capitolo nella carriera di The Tallest Man on Earth

Con Just Beyond Endless Mountain, Kristian Matsson approfondisce il rapporto con il territorio in cui è cresciuto. Le tradizioni della Dalarna entrano nella sua musica e ampliano le coordinate di un percorso finora spesso letto attraverso il folk americano. Il disco mette così in relazione influenze diverse: da una parte, l’esperienza maturata in quasi due decenni di attività; dall’altra, la riscoperta di melodie e suoni legati alla cultura svedese. Un confronto che offre all’artista nuove direzioni compositive, mantenendo al centro la voce, la chitarra e la scrittura delle canzoni. (La redazione)