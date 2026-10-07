Stray Cats, la storia della band che ha riportato il rockabilly nelle classifiche

Gli Stray Cats sono una band americana nata nel 1979 a Massapequa, nella contea di Long Island, nello Stato di New York. Il gruppo riunisce Brian Setzer alla voce e alla chitarra, Lee Rocker al contrabbasso e Slim Jim Phantom alla batteria. I tre condividono fin dall’inizio l’interesse per il rockabilly e per il punk. La loro musica guarda agli artisti degli anni Cinquanta, ma incorpora anche elementi più moderni. Tra i riferimenti principali figurano Eddie Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent e Bill Haley & His Comets. Prima di adottare definitivamente il nome Stray Cats, il trio si presenta con diverse denominazioni, tra cui Tomcats, Teds e Bryan and the Tom Cats. Secondo Setzer, il continuo cambio di nome serviva anche a evitare che i locali riconoscessero la band e rifiutassero di ingaggiarla in serate consecutive.

Il trasferimento in Inghilterra

Nel 1980 i tre musicisti decidono di trasferirsi in Inghilterra. La scelta nasce anche dalle notizie sulla crescita di un nuovo interesse per la cultura Teddy Boy e per il rockabilly. Il gruppo trova rapidamente un pubblico. Gli Stray Cats combinano il suono del rockabilly degli anni Cinquanta con elementi del punk, costruendo una proposta diversa da quella prevalente nella musica pop dell’epoca. Anche l’immagine contribuisce a definire la loro identità. La band riprende alcuni elementi dell’abbigliamento rockabilly, come giacche drape, camicie western e scarpe brothel creepers. A questi aggiunge pantaloni aderenti, dettagli punk e acconciature ispirate agli anni Cinquanta.

Nel circuito londinese l’interesse cresce rapidamente. Dopo alcuni concerti, il gruppo entra in contatto con Dave Edmunds, musicista e produttore legato al roots rock. Edmunds decide di lavorare con loro.

I primi successi

Nel 1981 arriva l’album Stray Cats, pubblicato nel Regno Unito da Arista Records. Il disco porta nelle classifiche tre brani destinati a diventare tra i più conosciuti della band: Runaway Boys, Rock This Town e Stray Cat Strut. Il successo permette al gruppo di ampliare rapidamente la propria notorietà. Nello stesso periodo gli Stray Cats si esibiscono anche al Montreux Jazz Festival. Il successivo Gonna Ball non ottiene lo stesso riscontro. Tuttavia, il risultato complessivo dei primi due album convince EMI America a puntare sulla band. Nel 1982 l’etichetta pubblica negli Stati Uniti Built for Speed, una raccolta dei brani più significativi dei primi due lavori britannici. Il disco ottiene un importante risultato commerciale e raggiunge il secondo posto della classifica degli album di Billboard per 15 settimane.

Il successo americano

L’esposizione televisiva contribuisce alla crescita degli Stray Cats negli Stati Uniti. In particolare, MTV trasmette con frequenza i loro video, favorendo la diffusione di Rock This Town e Stray Cat Strut. Il gruppo riesce così a riportare il rockabilly nelle classifiche internazionali, in un momento nel quale la musica new wave offre spazio a contaminazioni e recuperi di stili precedenti. Nel 1983 arriva Rant N’ Rave with the Stray Cats. Il disco contiene (She’s) Sexy + 17, che entra nella Top Ten americana, e I Won’t Stand in Your Way, brano dal carattere doo-wop. L’album riceve una buona accoglienza dalla critica, anche grazie ai riferimenti alla tradizione del rock’n’roll degli anni Cinquanta. Sul piano commerciale, però, non raggiunge i risultati di Built for Speed.

La prima separazione

Il successo porta anche nuove tensioni all’interno del gruppo. Nel frattempo, i tre musicisti iniziano a sviluppare percorsi personali differenti. Brian Setzer intraprende collaborazioni con artisti come Bob Dylan e Stevie Nicks e partecipa al progetto Honeydrippers di Robert Plant. Lee Rocker e Slim Jim Phantom, invece, lavorano insieme a Earl Slick nel gruppo Phantom, Rocker & Slick. Nel 1984 gli Stray Cats aggiungono alla formazione Tommy Byrnes alla seconda chitarra e ai cori. Dopo un tour negli Stati Uniti e in Europa, il gruppo decide però di separarsi. La decisione arriva nel momento di maggiore affermazione commerciale della band. Setzer avvia quindi una carriera solista e amplia il proprio interesse verso roots rock e Americana.

Le reunion degli anni Ottanta e Novanta

Gli Stray Cats tornano insieme già nel 1986 e registrano Rock Therapy, un album caratterizzato da numerose reinterpretazioni. La reunion più importante arriva nel 1989 con Blast Off!. Il disco accompagna un tour con il chitarrista blues Stevie Ray Vaughan. Nel 1990 il gruppo pubblica Let’s Go Faster, realizzato con la collaborazione di Nile Rodgers. Due anni più tardi arriva Choo Choo Hot Fish, prodotto da Dave Edmunds. Dopo Original Cool, album composto da reinterpretazioni, gli Stray Cats interrompono nuovamente l’attività.

Il ritorno sul palco

Nel 2003 i tre musicisti si riuniscono per un concerto in California. L’esperienza porta a una nuova collaborazione e, nel 2004, a un tour europeo di un mese. Uno dei concerti viene registrato alla Brixton Academy di Londra. Il materiale confluisce in Rumble in Brixton, pubblicato come album dal vivo e DVD. Il progetto comprende anche il nuovo brano Mystery Train Kept A Rollin’. Nel 2007 gli Stray Cats tornano in tour negli Stati Uniti insieme a ZZ Top e The Pretenders. Si tratta della loro prima tournée nordamericana dopo oltre 15 anni. La band torna anche in Australia e Nuova Zelanda nel 2008, con diversi concerti esauriti. Nel 2009, invece, si riunisce per un singolo spettacolo a Minneapolis, organizzato per il cinquantesimo compleanno di Brian Setzer.

Il quarantesimo anniversario

Nel 2018 Setzer annuncia un nuovo concerto degli Stray Cats a Las Vegas. Seguono altre date in California. L’anno successivo il trio conferma una nuova reunion per celebrare i 40 anni dalla nascita della band. Gli Stray Cats registrano a Nashville un nuovo album, il primo in 25 anni. Nel marzo 2019 arriva il video di Cat Fight (Over a Dog Like Me). Il brano anticipa 40, pubblicato il 24 maggio dello stesso anno. Il disco accompagna il tour europeo organizzato per il quarantesimo anniversario. L’esperienza prosegue con un altro progetto dal vivo.

Gli ultimi anni

All’inizio del 2020 gli Stray Cats annunciano Rocked This Town: From LA to London, raccolta di registrazioni realizzate in diverse località durante il tour del quarantesimo anniversario. Il progetto viene pubblicato in CD, vinile e sulle principali piattaforme di streaming. Nel 2024 il gruppo completa un tour estivo di tre settimane negli Stati Uniti. È la prima tournée della band dopo cinque anni. Nel 2025 gli Stray Cats annunciano un nuovo tour americano e pubblicano due registrazioni. Una è Stampede, brano originale scritto anche da Setzer. L’altra è una versione di Teenage Heaven di Eddie Cochran. Il tour viene poi cancellato a causa delle condizioni di salute di Setzer. Nel marzo 2026 la band annuncia una nuova tournée estiva negli Stati Uniti. Il programma comprende anche alcune delle date previste per il tour cancellato dell’anno precedente.

Un’eredità legata al rockabilly

La storia degli Stray Cats attraversa più di quattro decenni. Il gruppo ha contribuito a riportare il rockabilly davanti a un pubblico internazionale, soprattutto nei primi anni Ottanta. La loro formula nasce dall’incontro tra la tradizione degli anni Cinquanta e il clima musicale contemporaneo. Il contrabbasso di Lee Rocker, la batteria di Slim Jim Phantom e la chitarra di Brian Setzer hanno definito un suono riconoscibile. Il percorso della band non è stato lineare, ma ha alternato album, tour, separazioni e reunion. Il legame tra i tre musicisti è tornato più volte sul palco, mantenendo vivo un progetto nato nel 1979 a Massapequa e diventato uno dei principali riferimenti del revival rockabilly degli anni Ottanta. (La redazione)