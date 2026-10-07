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Il punto sulla 6^ giornata di serie D. Il Caldiero affonda la capolista che viene agganciata dal Chievo. pianeta-calcio (leggi di più)
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Serie D: vincono L’Aquila, Teramo, Notaresco e Giulianova. Lanciano sconfitto il Centro (leggi di più)
Serie D, 6^ giornata: alla Sarnese il 'derby del centenario', Gelbison cede al Venafro StileTV (leggi di più)
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