💿 Twisted Teens con The Holy Cross Tigers: il nuovo album della band statunitense

I Twisted Teens si preparano a pubblicare un nuovo album nel 2026. The Holy Cross Tigers uscirà in tutto il mondo venerdì 6 novembre 2026. Il disco arriva dopo due precedenti pubblicazioni della band statunitense nello stesso anno. Il gruppo ha infatti pubblicato Blame The Clown a gennaio e Florida Water Blues tra luglio e settembre, a seconda dei mercati.

Il terzo album del 2026

The Holy Cross Tigers rappresenta il terzo album dei Twisted Teens pubblicato nel 2026. Il nuovo lavoro segue Blame The Clown, uscito a gennaio per Chain Smoking Records, e Florida Water Blues. Quest’ultimo album è arrivato a luglio in Nord America attraverso Going Underground. La pubblicazione nel resto del mondo è invece avvenuta a settembre tramite Sub Pop. Con il nuovo disco, quindi, i Twisted Teens chiudono un anno caratterizzato da tre uscite discografiche.

Due brani anticipano il disco

In vista dell’uscita di The Holy Cross Tigers, la band statunitense ha presentato due tracce del nuovo lavoro: Stalks e When We First Met. I due brani rappresentano le anticipazioni del nuovo album, la cui pubblicazione mondiale è fissata per il 6 novembre 2026.

Il tour riparte da New York

La pubblicazione del disco arriva mentre i Twisted Teens tornano sul palco. Il gruppo riprenderà il tour 2026 il 3 novembre a New York, con un concerto da headliner già sold out al Bowery Ballroom. Il calendario proseguirà quindi con una serie di date insieme a Kurt Vile & The Violators, già compagni di tour dei Twisted Teens. La tournée da headliner partirà mercoledì 4 novembre da Buffalo, nello Stato di New York, con un concerto all’Asbury Hall. Il tour proseguirà fino a martedì 24 novembre, quando la band sarà all’Ottobar di Baltimore, nel Maryland.

Le date in Australia a dicembre

I Twisted Teens concluderanno il 2026 con un tour in Australia. La prima data è prevista venerdì 11 dicembre a Melbourne, con un concerto all’Howler. Il tour terminerà mercoledì 16 dicembre a Sydney. L’ultima tappa sarà all’Oxford Art Factory, dove è già previsto un concerto sold out. Il nuovo album e gli appuntamenti dal vivo accompagneranno quindi la parte finale di un 2026 particolarmente intenso per i Twisted Teens, con tre album pubblicati nell’arco dello stesso anno e una serie di concerti tra Stati Uniti e Australia. (La redazione)