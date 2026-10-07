💿 Twisted Teens con The Holy Cross Tigers: il nuovo album della band statunitense

I Twisted Teens pubblicano The Holy Cross Tigers il 6 novembre 2026. È il terzo album della band statunitense nell'anno, dopo Blame The Clown e Florida Water Blues. Il disco arriva mentre il gruppo riprende il tour negli Stati Uniti e prepara le date in Australia.
I Twisted Teens si preparano a pubblicare un nuovo album nel 2026. The Holy Cross Tigers uscirà in tutto il mondo venerdì 6 novembre 2026. Il disco arriva dopo due precedenti pubblicazioni della band statunitense nello stesso anno. Il gruppo ha infatti pubblicato Blame The Clown a gennaio e Florida Water Blues tra luglio e settembre, a seconda dei mercati.
The Holy Cross Tigers rappresenta il terzo album dei Twisted Teens pubblicato nel 2026. Il nuovo lavoro segue Blame The Clown, uscito a gennaio per Chain Smoking Records, e Florida Water Blues. Quest’ultimo album è arrivato a luglio in Nord America attraverso Going Underground. La pubblicazione nel resto del mondo è invece avvenuta a settembre tramite Sub Pop. Con il nuovo disco, quindi, i Twisted Teens chiudono un anno caratterizzato da tre uscite discografiche.
In vista dell’uscita di The Holy Cross Tigers, la band statunitense ha presentato due tracce del nuovo lavoro: Stalks e When We First Met. I due brani rappresentano le anticipazioni del nuovo album, la cui pubblicazione mondiale è fissata per il 6 novembre 2026.
La pubblicazione del disco arriva mentre i Twisted Teens tornano sul palco. Il gruppo riprenderà il tour 2026 il 3 novembre a New York, con un concerto da headliner già sold out al Bowery Ballroom. Il calendario proseguirà quindi con una serie di date insieme a Kurt Vile & The Violators, già compagni di tour dei Twisted Teens. La tournée da headliner partirà mercoledì 4 novembre da Buffalo, nello Stato di New York, con un concerto all’Asbury Hall. Il tour proseguirà fino a martedì 24 novembre, quando la band sarà all’Ottobar di Baltimore, nel Maryland.
I Twisted Teens concluderanno il 2026 con un tour in Australia. La prima data è prevista venerdì 11 dicembre a Melbourne, con un concerto all’Howler. Il tour terminerà mercoledì 16 dicembre a Sydney. L’ultima tappa sarà all’Oxford Art Factory, dove è già previsto un concerto sold out. Il nuovo album e gli appuntamenti dal vivo accompagneranno quindi la parte finale di un 2026 particolarmente intenso per i Twisted Teens, con tre album pubblicati nell’arco dello stesso anno e una serie di concerti tra Stati Uniti e Australia. (La redazione)
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