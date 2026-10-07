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Il disco in evidenza: The Mountain, 2026, Gorillaz

The Mountain, uscito il 27 febbraio 2026, è il nono album in studio dei Gorillaz. Il disco vede la collaborazione di numerosi artisti: da Ajay Prasanna a Yasiin Bey, passando per Gruff Rhys, Idles, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks e Trueno.

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7 Ottobre 2026

The Mountain (cover)

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I Gorillaz tornano con The Mountain, il loro nono album in studio, una raccolta di 15 nuovi brani che unisce sonorità diverse grazie a una rete di collaborazioni internazionali. L’album, uscito il 27 febbraio 2026, conferma la capacità della band di reinventarsi pur mantenendo un’identità visiva e musicale unica.

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Un album eclettico e collaborativo

The Mountain si distingue per la presenza di tanti artisti e collaboratori di rilievo. Tra i protagonisti figurano Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, Idles, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno e Yasiin Bey. L’album include inoltre contributi vocali di Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E. Smith, Proof e Tony Allen.

La produzione è curata dai Gorillaz, insieme a James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. e Bizarrap (Orange County). Le registrazioni si sono svolte in diverse città del mondo: Londra, Devon, Miami, Jaipur, Mumbai, Nuova Delhi e Rishikesh. Questo approccio globale conferisce all’album un mix di influenze e stili unici.

L’arte visiva di The Mountain

L’artwork dell’album è firmato da Jamie Hewlett, la cui estetica continua a evolversi. Le illustrazioni disegnate a mano mostrano i quattro membri animati della band — Murdoc, Noodle, Russel e 2D — in un contesto sempre più dettagliato e complesso. L’arte visiva accompagna i brani, creando un’esperienza immersiva che unisce musica e immagine.

Influenze e atmosfere

L’album riflette un viaggio musicale e spirituale, con i Gorillaz immersi in ritmi mistici durante la loro esperienza in India. Le tracce affrontano temi universali, esplorando il terreno accidentato della vita attraverso contaminazioni sonore provenienti da diverse culture. L’approccio multiculturale e collaborativo rende The Mountain un lavoro dinamico e ricco di sfumature.

Conclusione

The Mountain rappresenta un punto di svolta per i Gorillaz, capace di coniugare un’estetica visiva in continua evoluzione con un panorama musicale globale. La collaborazione con artisti internazionali e l’influenza di culture diverse rendono l’album una delle uscite più interessanti della band, confermando la sua capacità di innovare e sorprendere. (La redazione)

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