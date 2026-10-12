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Arbore: "Bracardi era un comico naturale dotatissimo, grande innovatore" Adnkronos (leggi di più)
Morto Giorgio Bracardi, la malattia e la rottura del femore a 93 anni DiLei (leggi di più)
E’ morto Giorgio Bracardi, la voce di Max Vinella e Scarpantibus in Alto gradimento MASSIMO EMANUELLI (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi uomo di spettacolo SetteNews (leggi di più)
È morto Giorgio Bracardi, il cantante, attore e musicista aveva 93 anni Cinematografo (leggi di più)
Morto Giorgio Bracardi, addio al genio di “Alto gradimento” Antenna Sud (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi, morto a 93 anni il genio della comicità surreale italiana Agenpress (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi: morto a 93 anni il creatore di Scarpantibus e indimenticabile volto delle "pizzette Catarì" FRV News Magazine (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi: si spegne lo storico comico di Alto Gradimento Oggi Treviso (leggi di più)
È morto il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi blue News (leggi di più)
E’ morto a 93 anni Giorgio Bracardi, creò i personaggi di Scarpantibus e Max Vinella Italpress (leggi di più)
Giorgio Bracardi, chi è e com’è morto: aveva 93 anni| Il successo dei suoi personaggi in “Alto gradimento” IlSussidiario.net (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi, il genio comico di Scarpantibus e voce di "Alto gradimento" La Sicilia (leggi di più)
Morto a 93 anni Giorgio Bracardi, il padre della comicità surreale Askanews (leggi di più)
Morto Giorgio Bracardi, addio al genio surreale della radio e della tv: da Scarpantibus a Max Vinella il Giornale (leggi di più)
Comedian Giorgio Bracardi dies at 93 ANSA (leggi di più)
Bracardi nei panni dell'«uccellaccio preistorico» del Nicaragua Scarpantibus: l'incomprensibile risposta in 'versi' a Renzo Arbore Corriere della Sera (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi: Scarpantibus Il Difforme (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi, genio anarchico e mille maschere L'Identità (leggi di più)
Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua AGI (leggi di più)
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