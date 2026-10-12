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🎭 Giorgio Bracardi è morto a 93 anni: fu la voce di Scarpantibus e Max Vinella ad Alto Gradimento 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 12 ottobre 2026

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12 Ottobre 2026

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📰 Arbore: "Bracardi era un comico naturale dotatissimo, grande innovatore" - Adnkronos

Arbore: "Bracardi era un comico naturale dotatissimo, grande innovatore"  Adnkronos (leggi di più)

📰 Morto Giorgio Bracardi, la malattia e la rottura del femore a 93 anni - DiLei

Morto Giorgio Bracardi, la malattia e la rottura del femore a 93 anni  DiLei (leggi di più)

📰 E’ morto Giorgio Bracardi, la voce di Max Vinella e Scarpantibus in Alto gradimento - MASSIMO EMANUELLI

E’ morto Giorgio Bracardi, la voce di Max Vinella e Scarpantibus in Alto gradimento  MASSIMO EMANUELLI (leggi di più)

📣✨ Addio a Giorgio Bracardi uomo di spettacolo - SetteNews

Addio a Giorgio Bracardi uomo di spettacolo  SetteNews (leggi di più)

🎬 È morto Giorgio Bracardi, il cantante, attore e musicista aveva 93 anni - Cinematografo

È morto Giorgio Bracardi, il cantante, attore e musicista aveva 93 anni  Cinematografo (leggi di più)

📰 Morto Giorgio Bracardi, addio al genio di “Alto gradimento” - Antenna Sud

Morto Giorgio Bracardi, addio al genio di “Alto gradimento”  Antenna Sud (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi, morto a 93 anni il genio della comicità surreale italiana - Agenpress

Addio a Giorgio Bracardi, morto a 93 anni il genio della comicità surreale italiana  Agenpress (leggi di più)

📣 Addio a Giorgio Bracardi: morto a 93 anni il creatore di Scarpantibus e indimenticabile volto delle "pizzette Catarì" - FRV News Magazine

Addio a Giorgio Bracardi: morto a 93 anni il creatore di Scarpantibus e indimenticabile volto delle "pizzette Catarì"  FRV News Magazine (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi: si spegne lo storico comico di Alto Gradimento - Oggi Treviso

Addio a Giorgio Bracardi: si spegne lo storico comico di Alto Gradimento  Oggi Treviso (leggi di più)

📣 È morto il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi - blue News

È morto il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi  blue News (leggi di più)

📰 E’ morto a 93 anni Giorgio Bracardi, creò i personaggi di Scarpantibus e Max Vinella - Italpress

E’ morto a 93 anni Giorgio Bracardi, creò i personaggi di Scarpantibus e Max Vinella  Italpress (leggi di più)

📰 Giorgio Bracardi, chi è e com’è morto: aveva 93 anni| Il successo dei suoi personaggi in “Alto gradimento” - IlSussidiario.net

Giorgio Bracardi, chi è e com’è morto: aveva 93 anni| Il successo dei suoi personaggi in “Alto gradimento”  IlSussidiario.net (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi, il genio comico di Scarpantibus e voce di "Alto gradimento" - La Sicilia

Addio a Giorgio Bracardi, il genio comico di Scarpantibus e voce di "Alto gradimento"  La Sicilia (leggi di più)

📣 Morto a 93 anni Giorgio Bracardi, il padre della comicità surreale - Askanews

Morto a 93 anni Giorgio Bracardi, il padre della comicità surreale  Askanews (leggi di più)

📰 Morto Giorgio Bracardi, addio al genio surreale della radio e della tv: da Scarpantibus a Max Vinella - il Giornale

Morto Giorgio Bracardi, addio al genio surreale della radio e della tv: da Scarpantibus a Max Vinella  il Giornale (leggi di più)

📰 Comedian Giorgio Bracardi dies at 93 - ANSA

Comedian Giorgio Bracardi dies at 93  ANSA (leggi di più)

📰 Bracardi nei panni dell'«uccellaccio preistorico» del Nicaragua Scarpantibus: l'incomprensibile risposta in 'versi' a Renzo Arbore - Corriere della Sera

Bracardi nei panni dell'«uccellaccio preistorico» del Nicaragua Scarpantibus: l'incomprensibile risposta in 'versi' a Renzo Arbore  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi: Scarpantibus - Il Difforme

Addio a Giorgio Bracardi: Scarpantibus  Il Difforme (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi, genio anarchico e mille maschere - L'Identità

Addio a Giorgio Bracardi, genio anarchico e mille maschere  L'Identità (leggi di più)

📰 Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua - AGI

Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua  AGI (leggi di più)

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