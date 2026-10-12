💿 🎥 IOSONOUNCANE, Da tutta la vita: la nuova colonna sonora per il documentario su Massimiliano Fuksas

IOSONOUNCANE firma la colonna sonora di Fuksas – Da tutta la vita, il documentario diretto da Elisa Fuksas e dedicato all’architetto Massimiliano Fuksas. L’album, intitolato Da tutta la vita, esce il 16 ottobre 2026 per Tanca (Trovarobato) e raccoglie 26 tracce tra elettronica, timbri acustici e ricerca sonora.

Dalle colonne sonore al documentario su Fuksas

Dal 2024, con il progetto Il suono attraversato, IOSONOUNCANE ha affiancato alla propria attività musicale la scrittura e la produzione di colonne sonore. Il percorso è iniziato con I diari di mio padre di Ado Hasanovic e Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, due documentari che affrontano la guerra da prospettive differenti. Successivamente, il musicista ha composto le musiche di Berlinguer – La Grande Ambizione di Andrea Segre, ottenendo una candidatura al David di Donatello. Alla colonna sonora ha partecipato anche Daniela Pes alla voce.

Con Da tutta la vita, Jacopo Incani, in arte IOSONOUNCANE, torna al cinema documentario. Un ambito che gli offre maggiore libertà di sperimentazione rispetto alle logiche del cinema di finzione e gli consente di sviluppare un rapporto autonomo con le immagini.

Fuksas – Da tutta la vita: il rapporto tra padre e figlia

Scritto e diretto da Elisa Fuksas, Fuksas – Da tutta la vita racconta la dimensione pubblica e privata di Massimiliano Fuksas, architetto e designer italiano conosciuto a livello internazionale. Il documentario, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, sarà presentato in anteprima esclusiva alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il film intreccia architettura, pittura, incontri, passioni, perdite e ricordi. Al centro c’è il rapporto tra il protagonista e la regista, che riflette quello tra padre e figlia. Attraverso il racconto cinematografico, entrambi intraprendono un percorso di conoscenza reciproca, ricostruendo una relazione personale che attraversa il passato e il presente.

Ventisei tracce tra elettronica e strumenti acustici

La colonna sonora di Da tutta la vita comprende 26 tracce e attraversa diversi territori della musica elettronica, senza escludere strumenti acustici come le chitarre, presenti in brani quali Prua e Vele.

Il lavoro di IOSONOUNCANE segue un metodo laboratoriale. Per ogni progetto, il musicista sperimenta differenti soluzioni compositive, interviene sull’organizzazione dei timbri e, quando necessario, riduce la strumentazione all’essenziale. Brevi frammenti melodici e pattern ritmici diventano così elementi di una ricerca orientata a definire un’identità sonora precisa, in relazione alle immagini.

La musica non si limita ad accompagnare ciò che appare sullo schermo. Al contrario, Incani cerca un equilibrio tra la propria scrittura e lo sguardo del regista, evitando che la colonna sonora svolga una semplice funzione di riempimento.

Una nuova canzone in italiano e una cover di Cuando Calienta El Sol

Tra i brani dell’album figura La Forma sei tu / La Fine sei tu, presentato in due versioni con testi e arrangiamenti differenti. Il pezzo segna il ritorno di Jacopo Incani alla pubblicazione di una canzone in italiano dopo diverso tempo.

La sua voce compare anche in Scogliere, una passacaglia elettronica che sviluppa progressivamente la propria intensità. Nel film e nel disco trova spazio, inoltre, una reinterpretazione di Cuando Calienta El Sol, brano conosciuto in Italia negli anni Sessanta grazie alla versione dei Los Marcellos Ferial.

La varietà della tracklist riflette l’approccio compositivo di IOSONOUNCANE, che alterna soluzioni elettroniche, elementi acustici e interventi vocali per costruire un dialogo con il materiale visivo.

IOSONOUNCANE: dagli esordi a DIE

Nato nel 1983 a Buggerru, in Sardegna, Jacopo Incani si è trasferito a Bologna all’inizio degli anni Dieci, città in cui vive e lavora ancora oggi. Dopo l’esperienza con la band Adharma, ha iniziato a pubblicare su Myspace le prime canzoni con il nome IOSONOUNCANE, realizzate autonomamente attraverso loop e campionatori.

Nel 2010 è uscito per Trovarobato La Macarena Su Roma, album d’esordio che unisce elettronica lo-fi, cantautorato e attenzione per la cronaca contemporanea. Dopo il tour legato al disco, il musicista si è dedicato alla composizione di DIE, pubblicato nel marzo 2015.

Se La Macarena Su Roma sviluppa un racconto legato all’attualità, DIE si muove su un piano più lirico e affronta la condizione umana attraverso figure immerse nella natura. Il disco ha consolidato la posizione di IOSONOUNCANE nella scena musicale italiana, mantenendo nel tempo una presenza significativa grazie anche alle ristampe.

Tra i brani più conosciuti figura Stormi, certificato disco d’oro dalla FIMI nel novembre 2020. Il singolo ha superato gli otto milioni di ascolti su Spotify, mentre l’album ha oltrepassato complessivamente i dieci milioni di streaming sulla piattaforma. Stormi è entrato anche nella colonna sonora del film Mio fratello rincorre i dinosauri, diretto da Stefano Cipani, con Isabella Ragonese e Alessandro Gassmann.

Collaborazioni, produzione artistica e ricerca musicale

Il percorso di IOSONOUNCANE si è sviluppato anche attraverso concerti e collaborazioni. Dopo i tour dedicati a DIE, il musicista si è esibito all’estero, partecipando al Primavera Sound di Barcellona nel 2017 e tornando al festival nel 2021 per presentare il nuovo album.

Nel 2017 ha composto le musiche per un’installazione dell’artista Edoardo Tresoldi, collocata su una barca nel porto di Sapri nell’ambito del festival Derive. L’anno successivo ha intrapreso un tour con il musicista sardo Paolo Angeli, esplorando le possibilità dell’improvvisazione radicale in diversi teatri e festival italiani.

Parallelamente, Incani ha lavorato come produttore artistico. Nel 2018 ha prodotto Infedele di Colapesce, mentre nel 2019 ha curato il ritorno discografico di Dino Fumaretto con l’album Coma.

Alla fine del 2019 ha annunciato un tour teatrale di sette date per presentare in anteprima il nuovo album IRA. I concerti hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni, con circa 7.000 biglietti venduti, ma l’emergenza sanitaria ha reso necessaria la riprogrammazione del tour.

Tanca Records e i lavori più recenti

Alla fine del 2020 IOSONOUNCANE ha pubblicato il singolo in formato 7 pollici Novembre/Vedrai Vedrai per la storica etichetta italiana Numero 1. Nel marzo 2022 ha annunciato la nascita di Tanca Records, etichetta sussidiaria di Trovarobato della quale è direttore artistico.

Tra le pubblicazioni successive figura Jalitah, album dal vivo realizzato con Paolo Angeli e uscito il 9 giugno 2023, che documenta il tour in duo del 2018. Nel 2022 Incani ha inoltre lavorato alla colonna sonora del film Gli ultimi giorni dell’umanità, per il quale ha composto il brano Arum.

Nel 2023 ha prodotto Spira, album d’esordio di Daniela Pes, vincitore del Premio Tenco come migliore opera prima. Nello stesso anno ha pubblicato Qui noi cadiamo verso il fondo gelido, un disco che raccoglie brani inediti e registrazioni dal vivo realizzate tra il 2021 e il 2022. Tra le tracce figura Sacramento, accompagnata da un videoclip diretto da Alessandro Gagliardo.

Con Da tutta la vita, IOSONOUNCANE prosegue dunque il lavoro sulle musiche per il cinema, mettendo la propria ricerca compositiva al servizio di un racconto documentario in cui memoria personale, architettura e relazioni familiari si intrecciano. (La redazione)

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