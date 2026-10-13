Shakira a Madrid: 13 concerti sold out e oltre 700.000 spettatori

Shakira conclude la residency europea a Madrid con 13 concerti sold out e oltre 700.000 spettatori. Il progetto ha generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari e trasformato la capitale spagnola in un centro di attività musicali e culturali. Intanto, il Las Mujeres Ya No Lloran World Tour supera i 4 milioni di biglietti venduti e i 534 milioni di dollari di incassi dichiarati.

Tredici concerti sold out e il primo posto nella LIVE75

La residency madrilena ha registrato 13 concerti esauriti, con oltre 700.000 spettatori complessivi. I risultati hanno portato Shakira al primo posto della classifica LIVE75 di Pollstar, relativa a settembre. La cantante ha conquistato la vetta grazie agli incassi dei primi nove appuntamenti europei.

Queste esibizioni hanno totalizzato 452.097 biglietti venduti, con una media di 50.233 spettatori per concerto. Si tratta di risultati che confermano la portata internazionale del progetto dal vivo dell’artista colombiana.

Il successo mondiale del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Anche sul piano globale, il tour continua a registrare numeri rilevanti. Il Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha superato 4 milioni di biglietti venduti e 534 milioni di dollari di incassi dichiarati. Secondo i dati diffusi, si tratta del tour con i maggiori incassi di sempre per un artista latino.

Nel corso della residency, Shakira ha inoltre condiviso il palco con diversi artisti internazionali. Tra questi figurano Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín e Bizarrap. Le loro partecipazioni hanno contribuito a celebrare la diffusione internazionale della musica latina.

Shak’s City, un progetto culturale per Madrid

La residency ha avuto una ricaduta anche sulla città ospitante. Madrid ha accolto Shak’s City, uno spazio culturale di 185.000 metri quadrati che comprende uno stadio progettato appositamente dallo studio internazionale di architettura BIG.

Attraverso ES LATINA, Shakira ha ampliato il progetto oltre i concerti, coinvolgendo musica, arte, letteratura, moda e gastronomia. L’iniziativa ha riunito oltre 1.500 artisti e performer e proposto più di 400 ore di programmazione culturale.

Secondo i dati comunicati, la residency ha generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari. Inoltre, la domanda turistica e le prenotazioni alberghiere avrebbero superato quelle registrate durante altri grandi eventi, tra cui la visita di Papa Leone XIV e la Formula 1.

Il record su Amazon Music

La cantante ha raggiunto un ulteriore traguardo anche sul fronte digitale. La residency ha infatti stabilito il record della performance musicale in livestream più vista di sempre su Amazon Music per un’artista femminile.

Il progetto di Madrid unisce così concerti, iniziative culturali e distribuzione digitale. I risultati ottenuti confermano la dimensione internazionale del tour e mostrano come una residency possa coinvolgere anche il tessuto economico e culturale della città che la ospita. (La redazione)

Cerca Reset