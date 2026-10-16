Cantata per Sergio Staino: un doppio CD tra musica e disegno

Da venerdì 16 ottobre è disponibile Cantata per Sergio Staino, un doppio CD che rende omaggio al fumettista attraverso la musica d’autore, le parole e il disegno. Il progetto, pubblicato da Ala Bianca Records e distribuito da Warner Music/Fuga Digital, riunisce 23 artisti in un’opera collettiva dedicata alla sua vita e al suo percorso culturale.

Un omaggio tra canzone d’autore e fumetto

Sergio Staino ha raccontato per decenni la società italiana con la sua ironia e il suo tratto riconoscibile. Accanto al disegno, ha coltivato una profonda passione per la canzone d’autore, anche attraverso il suo impegno come presidente del Club Tenco.

Da questo legame nasce Cantata per Sergio Staino, un progetto che intreccia linguaggi artistici diversi. Il doppio CD è accompagnato da un libretto di 52 pagine con 25 disegni di Staino, molti dei quali inediti. Il packaging speciale, ispirato al jukebox e realizzato nel formato di un disco in vinile da 45 giri, completa il progetto anche come oggetto da collezione.

Ventitré artisti per ricordare Sergio Staino

Quattro testi delle canzoni portano la firma dello stesso Staino. Gli altri brani sono stati scritti e interpretati da artisti che hanno condiviso con lui amicizie, esperienze e passioni.

Tra i partecipanti figurano Flaco Biondini, Giovanni Block, Ernesto Bassignano, Sergio Cammariere, Gigliola Cinquetti, Giorgio Conte, Ricky Gianco, Alessio Lega, David Riondino, Peppe Voltarelli e Piji. Il progetto coinvolge inoltre Daniele Caldarini, Claudia Crabuzza, Michele Gazich e Federico Sirianni, Paolo Hendel e Wayne Scott, Joan Isaac, Canio Loguercio, Mocata, Negri, Staino e Viti, Scraps Orchestra, Rusó Sala, Andrea Satta e Sergio Secondiano Sacchi.

Ne emerge un ritratto collettivo che restituisce la ricchezza degli incontri di Staino e la sua capacità di mettere in relazione musica, disegno e cultura.

Un progetto diventato testimonianza di amicizia

L’idea di realizzare l’opera è nata da Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco e amico fraterno di Staino. Il progetto voleva celebrare un artista capace di avvicinare il mondo della canzone a quello del fumetto, trasformando l’incontro tra forme espressive in una parte essenziale del proprio percorso.

Durante la lavorazione, tuttavia, il significato dell’iniziativa si è fatto più profondo. Sono scomparsi Bruna, compagna di vita di Staino, lo stesso Sergio Secondiano Sacchi e, infine, David Riondino, amico comune e parte della comunità artistica da cui era nata l’idea.

Così, Cantata per Sergio Staino è diventata anche una testimonianza di affetti e legami umani. Nato per celebrare il rapporto tra musica e disegno, il doppio CD rende omaggio a una comunità unita dalla convinzione che la cultura sia soprattutto un luogo di incontro e condivisione. (La redazione)

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