Scott Fagan torna con Soon: il nuovo album dopo 55 anni di attesa

Scott Fagan torna con Soon, il nuovo album che restituisce vita alle canzoni scritte nel 1971 per una rock opera destinata a non trovare spazio a Broadway. In uscita il 6 novembre 2026 per Fire Records, il disco raccoglie tredici brani rimasti inediti per oltre mezzo secolo. Ad anticiparlo sono la title track Soon e i singoli Please Be Well e Faces, Names and Places.

Una rock opera rimasta inedita per oltre mezzo secolo

Scritto insieme al collaboratore Joe Kookoolis, Soon doveva rappresentare il seguito del primo album di Fagan, South Atlantic Blues, pubblicato nel 1968. Il progetto teatrale affrontava il conflitto tra ideali personali e successo commerciale, attraverso la storia di un artista alle prese con le contraddizioni dell’industria musicale.

La produzione originale portò sul palco lo stesso Fagan, affiancato da un giovane Richard Gere, Barry Bostwick, Joe Butler, Vicki Sue Robinson e Peter Allen. Tuttavia, alcune interferenze creative modificarono la visione iniziale dello spettacolo. La produzione chiuse il giorno dopo la prima. Una breve ripresa a Los Angeles, l’anno successivo, non bastò a rilanciare l’opera. Di conseguenza, il disco previsto non venne mai registrato e le canzoni rimasero inedite.

Tredici canzoni registrate a Memphis

Oltre cinquant’anni dopo la loro composizione, i brani hanno finalmente trovato una forma discografica. Fagan ha registrato Soon nel luglio 2025, in soli sette giorni, presso i Sam Phillips Recording Service di Memphis. Lo studio ha ospitato nel corso della sua storia artisti come Johnny Cash, Bob Dylan e Alex Chilton.

Oggi ottantenne, il cantautore ha lavorato con una sezione ritmica composta dal batterista Terence Clark, dal chitarrista Steve Selvidge e dal tastierista Rick Steff. Le tredici tracce alternano brani energici, canzoni di protesta e ballate. Al centro emergono temi come speranza, giustizia, spiritualità e resilienza.

L’album si apre con Let The World Begin Again, mentre Please Be Well mette in primo piano la dimensione emotiva della scrittura. Faces, Names and Places, invece, affronta il tema della responsabilità sociale con un’impronta più incisiva.

Il passato di Scott Fagan e l’attualità di Soon

Tra i brani principali spicca Soon, la canzone che dà il titolo all’album. Fagan la scrisse quando aveva appena 24 anni. Oggi il pezzo conserva il suo messaggio di speranza, fede e desiderio di un futuro migliore, assumendo un significato diverso alla luce del lungo percorso dell’autore.

La carriera di Scott Fagan comprende collaborazioni e incontri importanti. Agli inizi, il cantautore ricevette il sostegno degli autori Doc Pomus e Mort Shuman, legati al Brill Building. In seguito condivise il palco con musicisti come Jimi Hendrix, Odetta, Richie Havens e Tiny Tim. Nonostante i contratti discografici e la stima dei colleghi, il riconoscimento del pubblico arrivò lentamente. Nel 2016, la ristampa di South Atlantic Blues riportò l’attenzione sul suo esordio, a lungo considerato un disco dimenticato.

Se il primo album raccontava la povertà e le difficoltà della giovinezza nelle Isole Vergini Americane, Soon allarga lo sguardo alla società. Le sue canzoni nacquero negli anni della presidenza Nixon, delle proteste studentesche e della guerra del Vietnam. Eppure, i temi della disuguaglianza, dei conflitti e della corruzione si intrecciano ancora con quello della speranza.

Con l’uscita del 6 novembre 2026, Fagan porta finalmente alla luce un progetto concepito oltre mezzo secolo fa. Un lavoro che, dopo una lunga attesa, permette di ascoltare le canzoni di una rock opera che non riuscì a realizzare il proprio destino teatrale. (La redazione)

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