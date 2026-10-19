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La domenica di guerriglia a Milano | i fermati salgono a 200 l’80% sono minori Ci sono anche 12enni Zazoom Social News (leggi di più)
La rivolta dei minorenni: bilancio di un weekend di saccheggi e guerriglia a Milano Avvenire (leggi di più)
Scontri a Milano, la guerriglia dei minorenni: saccheggi e violenze, oltre 200 i fermati Il Messaggero (leggi di più)
Milano, rivolta dei giovanissimi senza volto: il Viminale indaga su chi li guida bigodino.it (leggi di più)
Manifestazioni Italia, Viminale nel caos: "Non sappiamo cosa succedere ora". L'ipotesi peggiore The Social Post (leggi di più)
"Saccheggiano e fanno le dirette su Tiktok": chi sono i ragazzini che stanno seminando il caos a Milano MilanoToday (leggi di più)
Scontri e saccheggi in centro a Milano, oltre 200 fermati: tanti sono minorenni MilanoToday (leggi di più)
Teppisti a Milano, rivolta al Sud Corriere della Sera (leggi di più)
Milano in rivolta: la generazione Selfie tra rabbia e ricerca di visibilità. V-news.it (leggi di più)
Milano, i giovani in piazza Duomo: "Protestiamo per far sentire la nostra voce" RaiNews (leggi di più)
Il day after di Torino: arrestati 3 minori sorpresi con molotov. Sessanta identificati, tra loro i 4 dell’irruzione alla Feltrinelli Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Milano, nuove tensioni in zona Duomo. Vetrine sfondate e negozi assaltati RaiNews (leggi di più)
Milano, la rivolta dei giovanissimi e lo scontro tra Sala e Piantedosi Ottopagine (leggi di più)
Scontri a Milano, tra gli arrestati ci sono 11 minorenni: 90 agenti feriti, saccheggiato un negozio e danni per oltre 500mila euro Leggo.it (leggi di più)
Sessanta persone fermate durante gli scontri al corteo contro il caro vita a Milano: la metà sono minorenni Il Mattino (leggi di più)
Scontri a Milano il papà di un ragazzo portato in Questura | Metà dei fermati sono minori l'altra metà sono pirla Zazoom Social News (leggi di più)
Scontri a Milano, una cinquantina di fermati: quasi la metà sono minorenni. A Bologna 40 agenti delle forze dell’ordine feriti e scene di devastazione FRV News Magazine (leggi di più)
Effetto Francia: a Milano, Torino, Bologna e Firenze la rivolta degli autoconvocati iacchite (leggi di più)
Proteste 'Italia in Piazza': decine di fermi e minorenni coinvolti negli scontri Blasting News (leggi di più)
Effetto Francia: la rivolta degli autoconvocati Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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