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📰 Milano, weekend di saccheggi e guerriglia: il bilancio della rivolta dei minorenni 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 19 ottobre 2026

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19 Ottobre 2026

Attualità

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📣 La domenica di guerriglia a Milano | i fermati salgono a 200 l’80% sono minori Ci sono anche 12enni - Zazoom Social News

La domenica di guerriglia a Milano | i fermati salgono a 200 l’80% sono minori Ci sono anche 12enni  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 La rivolta dei minorenni: bilancio di un weekend di saccheggi e guerriglia a Milano - Avvenire

La rivolta dei minorenni: bilancio di un weekend di saccheggi e guerriglia a Milano  Avvenire (leggi di più)

📰 Scontri a Milano, la guerriglia dei minorenni: saccheggi e violenze, oltre 200 i fermati - Il Messaggero

Scontri a Milano, la guerriglia dei minorenni: saccheggi e violenze, oltre 200 i fermati  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Milano, rivolta dei giovanissimi senza volto: il Viminale indaga su chi li guida - bigodino.it

Milano, rivolta dei giovanissimi senza volto: il Viminale indaga su chi li guida  bigodino.it (leggi di più)

📰 Manifestazioni Italia, Viminale nel caos: "Non sappiamo cosa succedere ora". L'ipotesi peggiore - The Social Post

Manifestazioni Italia, Viminale nel caos: "Non sappiamo cosa succedere ora". L'ipotesi peggiore  The Social Post (leggi di più)

📰 "Saccheggiano e fanno le dirette su Tiktok": chi sono i ragazzini che stanno seminando il caos a Milano - MilanoToday

"Saccheggiano e fanno le dirette su Tiktok": chi sono i ragazzini che stanno seminando il caos a Milano  MilanoToday (leggi di più)

📰 Scontri e saccheggi in centro a Milano, oltre 200 fermati: tanti sono minorenni - MilanoToday

Scontri e saccheggi in centro a Milano, oltre 200 fermati: tanti sono minorenni  MilanoToday (leggi di più)

📰 Teppisti a Milano, rivolta al Sud - Corriere della Sera

Teppisti a Milano, rivolta al Sud  Corriere della Sera (leggi di più)

📣 Milano in rivolta: la generazione Selfie tra rabbia e ricerca di visibilità. - V-news.it

Milano in rivolta: la generazione Selfie tra rabbia e ricerca di visibilità.  V-news.it (leggi di più)

📣 Milano, i giovani in piazza Duomo: "Protestiamo per far sentire la nostra voce" - RaiNews

Milano, i giovani in piazza Duomo: "Protestiamo per far sentire la nostra voce"  RaiNews (leggi di più)

📰 Il day after di Torino: arrestati 3 minori sorpresi con molotov. Sessanta identificati, tra loro i 4 dell’irruzione alla Feltrinelli - Quotidiano Nazionale

Il day after di Torino: arrestati 3 minori sorpresi con molotov. Sessanta identificati, tra loro i 4 dell’irruzione alla Feltrinelli  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📣 Milano, nuove tensioni in zona Duomo. Vetrine sfondate e negozi assaltati - RaiNews

Milano, nuove tensioni in zona Duomo. Vetrine sfondate e negozi assaltati  RaiNews (leggi di più)

📰 Milano, la rivolta dei giovanissimi e lo scontro tra Sala e Piantedosi - Ottopagine

Milano, la rivolta dei giovanissimi e lo scontro tra Sala e Piantedosi  Ottopagine (leggi di più)

📰 Scontri a Milano, tra gli arrestati ci sono 11 minorenni: 90 agenti feriti, saccheggiato un negozio e danni per oltre 500mila euro - Leggo.it

Scontri a Milano, tra gli arrestati ci sono 11 minorenni: 90 agenti feriti, saccheggiato un negozio e danni per oltre 500mila euro  Leggo.it (leggi di più)

📰 Sessanta persone fermate durante gli scontri al corteo contro il caro vita a Milano: la metà sono minorenni - Il Mattino

Sessanta persone fermate durante gli scontri al corteo contro il caro vita a Milano: la metà sono minorenni  Il Mattino (leggi di più)

📣 Scontri a Milano il papà di un ragazzo portato in Questura | Metà dei fermati sono minori l'altra metà sono pirla - Zazoom Social News

Scontri a Milano il papà di un ragazzo portato in Questura | Metà dei fermati sono minori l'altra metà sono pirla  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Scontri a Milano, una cinquantina di fermati: quasi la metà sono minorenni. A Bologna 40 agenti delle forze dell’ordine feriti e scene di devastazione - FRV News Magazine

Scontri a Milano, una cinquantina di fermati: quasi la metà sono minorenni. A Bologna 40 agenti delle forze dell’ordine feriti e scene di devastazione  FRV News Magazine (leggi di più)

📰 Effetto Francia: a Milano, Torino, Bologna e Firenze la rivolta degli autoconvocati - iacchite

Effetto Francia: a Milano, Torino, Bologna e Firenze la rivolta degli autoconvocati  iacchite (leggi di più)

📣 Proteste 'Italia in Piazza': decine di fermi e minorenni coinvolti negli scontri - Blasting News

Proteste 'Italia in Piazza': decine di fermi e minorenni coinvolti negli scontri  Blasting News (leggi di più)

📰 Effetto Francia: la rivolta degli autoconvocati - Il Fatto Quotidiano

Effetto Francia: la rivolta degli autoconvocati  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

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