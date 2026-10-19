Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi lunedì 19 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
19 Ottobre 2026

Quotidiani

Segui Musicletter.it su Google

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 19 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 19 ottobre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 19 ottobre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Assenza in rassegna, al “Messaggero” crescono malumori
    di Francesco Mitridati
    Nonostante le lamentele per la scomparsa, nel giugno scorso, degli articoli di Messaggero, Mattino, Gazzettino e Corriere adriatico, il gruppo Caltagirone e Data Stampa non sono arrivate a un accordo
  • Asim Munir, l’equilibrista: il Pakistan è nelle sue mani
    di Giuliano Battiston
    Il capo delle forze armate pakistane vuole mediare tra Usa e Iran e mantenere il controllo su tutto il paese. La concentrazione di potere sulla sua figura è stata crticata solo dal partito di Imran Khan (oggi in carcere)
  • Gli evangelici puntano le urne e ora preoccupano Trump
    di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
    «Penso che siano preoccupati e che in alcuni casi stiano persino abbandonando Trump. Il fenomeno è più evidente tra i latini: molti si sentono traditi. Il presidente aveva promesso di far rispettare le leggi sull’immigrazione, ma si è spinto molto oltre, con arresti ed espulsioni di massa che hanno creato un clima di paura», osserva a Domani il reverendo Taylor
  • Angelucci elettorali, “Il Giornale” torna a Roma per il voto
    di Ivan Righi
    La famiglia Angelucci, che detiene la proprietà, lavora alla riapertura di una sede nella capitale per il quotidiano fondato da Indro Montanelli nell’anno della campagna elettorale
  • Le parole e le pratiche che tradiscono l’inclusione a scuola
    di Giada Ceri
    Il linguaggio che continuiamo a usare quando parliamo di scuola e il lavoro che facciamo ogni giorno dicono di un’inclusione monca, incompiuta, fraintesa, ancora sostanzialmente concepita come integrazione, per cui è lo studente a doversi adattare all’ambiente che trova anziché il sistema a doversi modificare per comprendere e valorizzare l’unicità di ogni soggetto


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Clima, con le ondate di calore produzione giù dell’1,5% in due anni. Senza l’acqua, a rischio il 24%
    di Sara Tirrito
    Per Francoforte, l’estate appena trascorsa ha danneggiato l’intera economia, dalle attività nei campi alla stabilità di prezzi ed energia
  • Gli scontri infuriano e Parigi brucia ma due persone continuano a fumare al tavolino del bar
    di (Redazione La Stampa)
    Un uomo e una donna continuano a bere e fumare seduti al tavolino di un locale mentre, alle loro spalle, divampano le fiamme durante gli scontri a Parigi. La scena è stata ripresa il 17 ottobre, al termine della giornata di proteste contro il carovita e il deterioramento dei servizi pubblici. Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutta la Francia, in gran parte pacificamente, mentre gruppi violenti hanno dato vita a incendi, saccheggi e scontri con la polizia. LEGGI ANCHE Parigi, ancora scontri. Macron: “Rabbia e vergogna, chi ha distrutto deve pagare e risarcire” | In Francia gilet gialli e studenti, chi […]
  • Manifestanti bloccano l’accesso al Louvre. Ancora scontri e 350 fermi nella notte a Parigi
    di (Redazione La Stampa)
    350 fermi nella notte, decine di persone in custodia cautelare. Un’altra trentina di negozi saccheggiati
  • Ponte sullo Stretto, Fazio spiazza Renzo Piano: "Ti hanno mai chiesto di farlo?"
    di (Redazione La Stampa)
    Ospite della trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, l'architetto e senatore a vita Renzo Piano rivela: «Io per un ponte perderei la testa». Immediata la somanda del conduttore: «Ti hanno mai chiesto di fare il Ponte sullo Stretto?». Piano sorpeso, risponde senza giri di parole: «No, non me l’hanno mai chiesto». Piano era ospite della trasmissione per rpesentare il suo nuovo libro autobiografico Tutto qui. La costruzione di una vita (Solferino). LEGGI ANCHE Ponte, piano da rifare. Incognita cantieri | Ponte sullo Stretto, il governo risponde alla Corte dei conti per decreto
  • Migranti, dodici morti nell’Egeo: scontro con una motovedetta e una barca capovolta
    di (Redazione La Stampa)
    Sei vittime al largo di Lesbo, altre sei vicino a Samo. Sull’imbarcazione soccorsa a Samo viaggiavano anche 14 persone tratte in salvo e un presunto trafficante iraniano

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Studenti, gilet gialli e sindacati. Tutta la Francia è in rivolta
    di Aurora Mocci
    «La strada di chi è? È nostra!», scandiscono le migliaia di manifestanti che riempiono i grandi boulevard alberati attorno alla place de la Madeleine, rifluendo dal grande corteo che ha […] The post Studenti, gilet gialli e sindacati. Tutta la Francia è in rivolta first appeared on il manifesto.
  • Stati uniti, No Kings day da campo largo: «Votate in tanti, votate subito»
    di Jacopo Favi
    A poco più di due settimane dal voto, e in concomitanza con l’inizio del voto per corrispondenza, in tutti gli Stati Uniti si sono svolte ieri migliaia di manifestazioni di […] The post Stati uniti, No Kings day da campo largo: «Votate in tanti, votate subito» first appeared on il manifesto.
  • Paul B. Preciado: «Le piazze sono una reazione alla violenza economica»
    di Jacopo Favi
    Il filosofo Paul B. Preciado è in piazza a Marsiglia quando lo raggiungiamo telefonicamente. Gli scontri vanno avanti già da alcune ore in tutta la Francia. «Mi sta finendo la […] The post Paul B. Preciado: «Le piazze sono una reazione alla violenza economica» first appeared on il manifesto.
  • «Via 20mila votanti»: contro la California una querela federale
    di Jacopo Favi
    Alla vigilia del mid-term Trump alza il tiro e sferra l’ultima spallata alla stabilità elettorale sotto forma di una querela federale allo stato della California per “inadempienza sulla sicurezza del […] The post «Via 20mila votanti»: contro la California una querela federale first appeared on il manifesto.
  • Thomas Pynchon, fra picaro e spy
    di Gennaro Serio
    Si dice spesso, di alcuni autori, che hanno scritto ripetutamente lo stesso romanzo, sotto forma di variazioni più o meno rielaborate di un unico tema: vale specialmente per gli scrittori […] The post Thomas Pynchon, fra picaro e spy first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 19 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
19 Ottobre 2026

Articoli recenti

⚽ Parma-Torino, serie A: la diretta live streaming TV di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026

⚽ Monza-Cagliari, serie A: la diretta live streaming TV di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026

📰 Milano, weekend di saccheggi e guerriglia: il bilancio della rivolta dei minorenni 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026

🔢🎧 La classifica delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo • Spotify lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026

⚽ Risultati calcio serie A e B 2026/2027: live, incontri, classifiche, marcatori, highlights 🔴 Aggiornamenti di oggi 📆 lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026

⚽ Serie A 2026-2027: calendario, risultati, classifica e highlights di calcio 🔴 lunedì 19 ottobre 2026

19 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui