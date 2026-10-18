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Pazzo Milan a San Siro. Prima domina l'Atalanta , poi rischia e ringrazia super Maignan La Gazzetta dello SportSerie A, in campo Milan-Atalanta LIVE ANSAPagelle Milan-Atalanta: Maignan decisivo (7), Rabiot leader vero (8), De Winter non irreprensibile (5,5); Gaetano vivace (7) Corriere della SeraMilan-Atalanta 3-2: gol e highlights Sky SportMilan - Atalanta (3-2) Serie A 2026 la RepubblicaDiretta Milan-Atalanta, oggi Serie A. Risultato Li... (leggi di più)
Amorim: 'Miglior Milan della stagione per 66 minuti' Sky Sport (leggi di più)
Serie A, Juventus-Lazio 0-1 dopo 45': biancocelesti costretti a vincere per rimanere in vetta - Juventus-Lazio 0-1 dopo i primi 45’ RaiNews (leggi di più)
Milan‑Atalanta, Serie A 2026/27: gli highlights AC Milan (leggi di più)
Sarri contro Chiffi e Rabiot: "Ho scoperto che si può mandare affan... l'arbitro. Ma se lo faccio io mi cacciano" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
!~⚡[DIRETTA@LIVE!]Milan Atalanta In Streaming Diretta e TV NO Rojadirecta 18 ottobre 2026 Universidad de Córdoba (UCO) (leggi di più)
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Serie A: il Milan soffre ma vince contro l'Atalanta, 3-2 a San Siro ANSA (leggi di più)
Serie A, Milan-Atalanta 3-2: gol e highlights Sky TG24 (leggi di più)
Milan-Atalanta 3-2, le pagelle della partita di Serie A Sky Sport (leggi di più)
Milan-Atalanta 3-2, pagelle e tabellino: Rabiot è ovunque, Moreira in versione Theo, Ramos fa uno su due dal dischetto, debutto da incubo per Obric, Gaetano riaccende la Dea Goal.com (leggi di più)
Serie A, Milan-Atalanta 3-2: ancora super Rabiot, Amorim torna a vincere col brivido Sportmediaset (leggi di più)
Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot straripante, Maignan decisivo con una parata nel finale. Obric, debutto maldestro Eurosport.it (leggi di più)
Video gol e highlights Milan-Atalanta 3-2: a segno Ramos, Rabiot e Gila, rossoneri quarti MilanoToday (leggi di più)
Il Milan scappa, poi si spaventa: 3-2 all'Atalanta Fantacalcio (leggi di più)
Highlights Milan-Atalanta 3-2: Ramos-Rabiot-Gila, Amorim torna a sorridere. Rivedi i gol su DAZN DAZN (leggi di più)
Milan-Atalanta, con Ramos, Rabiot e Gila Amorim domina ma che paura nel finale: 3-2 Corriere della Sera (leggi di più)
Milan-Atalanta 3-2, moviola: corretti i 2 rigori assegnati da Chiffi dopo review al VAR Eurosport.it (leggi di più)
Formazioni ufficiali Milan-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
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