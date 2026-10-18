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⚽ Fiorentina-Como, serie A: la diretta live streaming TV di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 domenica 18 ottobre 2026

Notizie aggiornate in tempo reale da Google News RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo dell'articolo, per una consultazione semplice e veloce delle notizie provenienti dal web.

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18 Ottobre 2026

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⚽ CALCIO SERIE A – RISULTATI, CLASSIFICHE, HIGHLIGHTS 📺 DIRETTE TV E LIVE STREAMING

🔴 Notizie principali

domenica, 18 ottobre 2026
RSS NEWS AGGREGATOR

🏋️ Fiorentina-Como, le pagelle: Nico Paz ritrova le sue magie, 7,5. Gonçalves sbaglia troppo, 4,5 - La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Como, le pagelle: Nico Paz ritrova le sue magie, 7,5. Gonçalves sbaglia troppo, 4,5  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

🏋️ Vanoli recrimina: "Gol Liberali? Il fallo su Goncalves l'hanno visto tutti, non arbitro e VAR" - Eurosport.it

Vanoli recrimina: "Gol Liberali? Il fallo su Goncalves l'hanno visto tutti, non arbitro e VAR"  Eurosport.it (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como, le pagelle. Pongracic si riscatta, difesa ancora in difficoltà - La Nazione

Fiorentina-Como, le pagelle. Pongracic si riscatta, difesa ancora in difficoltà  La Nazione (leggi di più)

🏋️ Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Serie A - Sky Sport

Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Serie A  Sky Sport (leggi di più)

⚽🏋️ CALCIO-Serie A 7a Giornata live Fiorentina-Como 1-3 - FirenzeViolaSuperSport Live

CALCIO-Serie A 7a Giornata live Fiorentina-Como 1-3  FirenzeViolaSuperSport Live (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como 1-3 | Match Report - Como 1907

Fiorentina-Como 1-3 | Match Report  Como 1907 (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Fagioli predica nel deserto (7), Liberali si prende la scena (7), Nico Paz trascinatore (7). Njie... - Il Messaggero

Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Fagioli predica nel deserto (7), Liberali si prende la scena (7), Nico Paz trascinatore (7). Njie...  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como, Vanoli arrabbiato “per i tanti gol subiti. Ma questa squadra va sostenuta” - La Nazione

Fiorentina-Como, Vanoli arrabbiato “per i tanti gol subiti. Ma questa squadra va sostenuta”  La Nazione (leggi di più)

📣🏠 Serie A. A fine primo tempo Milan-Atalanta 2-0. Il Como vince in casa della Fiorentina 3-1 - Milan-Atalanta, la cronaca testuale - RaiNews

Serie A. A fine primo tempo Milan-Atalanta 2-0. Il Como vince in casa della Fiorentina 3-1 - Milan-Atalanta, la cronaca testuale  RaiNews (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como 1-3, lariani al quinto posto - Lega Serie A

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🏋️ Il Como ritorna alla vittoria ed è 4°, la Fiorentina cade: 3-1 lariano - Eurosport.it

Il Como ritorna alla vittoria ed è 4°, la Fiorentina cade: 3-1 lariano  Eurosport.it (leggi di più)

📰 Fiorentina, Como ancora amaro. Sconfitta per 3-1 tra gol sbagliati e troppi subiti - la Repubblica

Fiorentina, Como ancora amaro. Sconfitta per 3-1 tra gol sbagliati e troppi subiti  la Repubblica (leggi di più)

📣 Serie A, Fiorentina-Como 1-2, annullato il gol del pareggio di Pongracic. Cosa è successo - OglioPoNews

Serie A, Fiorentina-Como 1-2, annullato il gol del pareggio di Pongracic. Cosa è successo  OglioPoNews (leggi di più)

🏋️ Riecco il vero Como: Liberali, Paz e Douvikas stendono la Fiorentina. Ora è crisi viola - La Gazzetta dello Sport

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🏋️ Fiorentina-Como 1-3, pagelle: Nico Paz e Liberali brillano - Eurosport.it

Fiorentina-Como 1-3, pagelle: Nico Paz e Liberali brillano  Eurosport.it (leggi di più)

📰 Serie A, Udinese-Lecce 0-3 e Fiorentina-Como 1-3. Ora Milan-Atalanta. VIDEO - Sky TG24

Serie A, Udinese-Lecce 0-3 e Fiorentina-Como 1-3. Ora Milan-Atalanta. VIDEO  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Liberali ha sfruttato la sua occasione in Fiorentina-Como: primo goal in Serie A e grande intesa con Nico Paz - Goal.com

Liberali ha sfruttato la sua occasione in Fiorentina-Como: primo goal in Serie A e grande intesa con Nico Paz  Goal.com (leggi di più)

📰 Il Como vince e vola, la Fiorentina va sempre più a picco - ANSA

Il Como vince e vola, la Fiorentina va sempre più a picco  ANSA (leggi di più)

📰 Fiorentina-Como 1-3, Vanoli sugli episodi: "Ecco cosa è successo sul primo gol del Como e sul 2-2, sono arrabbiato con noi" - DAZN

Fiorentina-Como 1-3, Vanoli sugli episodi: "Ecco cosa è successo sul primo gol del Como e sul 2-2, sono arrabbiato con noi"  DAZN (leggi di più)

🏅 Fiorentina-Como 1-3: viola fragili e imprecisi. La classifica piange e ora c'è l'Inter - La Nazione

Fiorentina-Como 1-3: viola fragili e imprecisi. La classifica piange e ora c'è l'Inter  La Nazione (leggi di più)

Cos’è l’aggregazione tramite RSS

domenica 18 ottobre 2026

L’aggregazione delle notizie avviene attraverso un flusso RSS collegato a Google News. Questo strumento consente di raccogliere automaticamente i contenuti pubblicati da diverse fonti online. In questo modo, le notizie vengono aggiornate in tempo reale, senza interventi manuali.

Inoltre, il sistema seleziona i contenuti legati al tema più discusso dagli utenti. Di conseguenza, la pagina propone articoli che riflettono il dibattito attuale. Per questo motivo, l’aggregazione tramite RSS rappresenta una soluzione efficace per restare informati.

Come vengono selezionate le notizie

Le notizie presenti nella pagina derivano da un processo automatico basato sulla rilevanza del tema più indicizzato del momento. Il feed RSS di Google News raccoglie infatti gli articoli più pertinenti rispetto all’argomento centrale. Questo permette di offrire una selezione aggiornata e coerente con l’interesse del pubblico.

Allo stesso tempo, il sistema non modifica i contenuti originali. Pertanto, ogni notizia mantiene le informazioni così come pubblicate dalle fonti di origine. In questo modo, viene garantita la fedeltà ai contenuti originali.

I vantaggi per i lettori

L’utilizzo di un sistema di aggregazione automatica offre diversi vantaggi. Innanzitutto, consente di accedere rapidamente alle notizie più rilevanti su un tema specifico senza dover consultare più siti. Inoltre, la raccolta centralizzata migliora l’esperienza di lettura, rendendola più fluida e immediata.

Un altro aspetto importante riguarda l’aggiornamento continuo. Poiché il feed RSS è dinamico, le notizie vengono aggiornate con regolarità. Di conseguenza, i lettori possono trovare sempre contenuti recenti e pertinenti rispetto all’argomento più discusso.

Un sistema semplice per seguire il tema più discusso

In sintesi, l’aggregazione tramite RSS di Google News permette di raccogliere le notizie più rilevanti su un tema specifico in un’unica pagina. Questo approccio facilita l’accesso alle informazioni e garantisce aggiornamenti costanti, migliorando la fruizione dei contenuti online. (La redazione)

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