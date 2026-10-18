domenica 18 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott21
mercoledì 21 Ottobre 2026
Enrico Brignano “Bello di Mamma” Indoor
Teatro Clerici - Brescia
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Open Ticket Weekend e Festivi - BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Open Ticket Infrasettimanale - BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Castello Volante - Giovedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
DJP TRIO | Padova Jazz Festival 2026
AULA ROSTAGNI - Padova
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
L'Antidote | JAZZMI 2026
Santeria Toscana 31 - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
SAYF Santissimo Tour
Alcatraz - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Duse - Bologna - Bologna
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Temples
Locomotiv Club - Bologna
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Abbonamento A
Teatro degli Animosi - Carrara
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Milano HC vs EC-KAC
Fiera Ice Arena - Rho
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
Erykah Badu at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (20 Oct 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
Willie Peyote at Fabrique (20 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
Elio e le Storie Tese and Elio at Teatro Alessandrino (21 Oct 26)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
Emis Killa at Magazzini Generali (21 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Temples at Locomotiv Club (22 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Jax at Atlantico (23 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Willie Peyote at Eremo Club (23 Oct 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Mr.Rain at Teatro Clerici (23 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
Immanuel Casto at Hiroshima Mon Amour (23 Oct 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
Sick Tamburo at DSSZ (23 Oct 26)
DSSZ, Via Salvador Allende, 46/H, 84081, Baronissi, Italy
NEMZZZ at Legend Club (24 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
The Lemonheads at Spazio 211 (24 Oct 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Jax at Atlantico (24 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Willie Peyote at Casa Della Musica Federico I (24 Oct 26)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 8012
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
domenica, 18 ottobre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 18 Ottobre 2026
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