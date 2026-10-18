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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
18 Ottobre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

domenica, 18 ottobre 2026

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domenica 18 Ottobre 2026 - 23:01
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Concerti e festival in programma

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  • Ott21
    mercoledì 21 Ottobre 2026
    Enrico Brignano “Bello di Mamma” Indoor
    Teatro Clerici - Brescia
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Open Ticket Weekend e Festivi - BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Open Ticket Infrasettimanale - BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Castello Volante - Giovedi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
    Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    DJP TRIO | Padova Jazz Festival 2026
    AULA ROSTAGNI - Padova
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    L'Antidote | JAZZMI 2026
    Santeria Toscana 31 - Milano
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    SAYF Santissimo Tour
    Alcatraz - Milano
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Duse - Bologna - Bologna
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  • Ott22
    giovedì 22 Ottobre 2026
    Temples
    Locomotiv Club - Bologna
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Abbonamento A
    Teatro degli Animosi - Carrara
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott23
    venerdì 23 Ottobre 2026
    Milano HC vs EC-KAC
    Fiera Ice Arena - Rho
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
18
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
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Oct
19
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
19
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
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Oct
19
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
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Oct
19
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Erykah Badu at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (20 Oct 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Oct
20
Willie Peyote at Fabrique (20 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
21
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
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Oct
21
Elio e le Storie Tese and Elio at Teatro Alessandrino (21 Oct 26)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
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Oct
21
Emis Killa at Magazzini Generali (21 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
22
Temples at Locomotiv Club (22 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Oct
23
Jax at Atlantico (23 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
23
Willie Peyote at Eremo Club (23 Oct 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
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Oct
23
Mr.Rain at Teatro Clerici (23 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
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Oct
23
Immanuel Casto at Hiroshima Mon Amour (23 Oct 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
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Oct
23
Sick Tamburo at DSSZ (23 Oct 26)
DSSZ, Via Salvador Allende, 46/H, 84081, Baronissi, Italy
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Oct
24
NEMZZZ at Legend Club (24 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
24
The Lemonheads at Spazio 211 (24 Oct 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
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Oct
24
Jax at Atlantico (24 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
24
Willie Peyote at Casa Della Musica Federico I (24 Oct 26)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 8012
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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