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Organizzavano protesta violenta in centro: denunciate quattro persone, tre sono minorenni IlPescara (leggi di più)
'Protesta Gen Z', Forza Nuova annuncia un presidio. Il Pd: "Forlì non diventi il palcoscenico di chi cerca visibilità" ForlìToday (leggi di più)
Francia, 70mila agenti schierati per le proteste del 24 ottobre Agenparl (leggi di più)
Manifestazione di sabato, i negozianti del centro preoccupati: "Abbiamo paura succeda come a Milano" \ VIDEO FirenzeToday (leggi di più)
Disordini del 17 e 18 ottobre, controlli in tutto il Paese: perquisizioni anche ad Arezzo ArezzoNotizie (leggi di più)
Manifestazione del 24 ottobre, annullate le piazze già annunciate: tre concentramenti e una piazza finale GenovaToday (leggi di più)
Milano , allerta per sabato 24 ottobre: due presidi autorizzati, preoccupazione per piazza Duomo. Nella ‘zona rossa’ forze dell'ordine e parà Il Giorno (leggi di più)
Milano, domani attese altre proteste. Perquisizioni in varie città Sky TG24 (leggi di più)
Italia al test del 24 ottobre, 59 proteste in tutto il Paese: così le “piazze mobili” sfidano i controlli Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Manifestazioni, il movimento cambia strategia: “Diremo solo mezz’ora prima il ritrovo”. E Firenze si blinda La Nazione (leggi di più)
Cosa aspettarsi dalle proteste di questo fine settimana Il Post (leggi di più)
Manifestazioni del 24 ottobre a Roma e Milano: i cortei e le misure di sicurezza Skuola.net (leggi di più)
Sabato con quattro cortei a Roma, pronto il piano sicurezza: piazze contro il carovita decise all’ultimo Fanpage (leggi di più)
Movimento 17 Ottobre: niente piazza Duomo per le manifestazioni di sabato, tre concentramenti verranno comunicati all’ultimo minuto Il Giorno (leggi di più)
«Non andate al Duomo di Milano», cambiano le piazze del 24 ottobre. La svolta del movimento: «Voi blindate, noi...», le regole sui punti di ritrovo Open (leggi di più)
Pisa, studenti chiamati in piazza con i volantini: "Verso il blocco della città" La Nazione (leggi di più)
Proteste per il caro vita, Italia e Francia blindano le città Euronews (leggi di più)
Cortei a Roma, il 'Movimento 17 ottobre' non sarà a Circo Massimo: "Diremo la piazza all'ultimo minuto" RomaToday (leggi di più)
Agenti in strada, droni nel cielo e monitoraggio social: così Roma affronta il sabato di possibili proteste Agenzia Dire (leggi di più)
Pianificavano raid e saccheggi come a Milano: 7 indagati a Napoli NapoliToday (leggi di più)
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