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📰 Proteste 24 ottobre, piano sicurezza da Milano a Roma 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 24 ottobre 2026

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23 Ottobre 2026

Attualità

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🪧 Organizzavano protesta violenta in centro: denunciate quattro persone, tre sono minorenni - IlPescara

Organizzavano protesta violenta in centro: denunciate quattro persone, tre sono minorenni  IlPescara (leggi di più)

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'Protesta Gen Z', Forza Nuova annuncia un presidio. Il Pd: "Forlì non diventi il palcoscenico di chi cerca visibilità"  ForlìToday (leggi di più)

📰 Francia, 70mila agenti schierati per le proteste del 24 ottobre - Agenparl

Francia, 70mila agenti schierati per le proteste del 24 ottobre  Agenparl (leggi di più)

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Manifestazione di sabato, i negozianti del centro preoccupati: "Abbiamo paura succeda come a Milano" \ VIDEO  FirenzeToday (leggi di più)

📰 Disordini del 17 e 18 ottobre, controlli in tutto il Paese: perquisizioni anche ad Arezzo - ArezzoNotizie

Disordini del 17 e 18 ottobre, controlli in tutto il Paese: perquisizioni anche ad Arezzo  ArezzoNotizie (leggi di più)

📰 Manifestazione del 24 ottobre, annullate le piazze già annunciate: tre concentramenti e una piazza finale - GenovaToday

Manifestazione del 24 ottobre, annullate le piazze già annunciate: tre concentramenti e una piazza finale  GenovaToday (leggi di più)

📰 Milano , allerta per sabato 24 ottobre: due presidi autorizzati, preoccupazione per piazza Duomo. Nella ‘zona rossa’ forze dell'ordine e parà - Il Giorno

Milano , allerta per sabato 24 ottobre: due presidi autorizzati, preoccupazione per piazza Duomo. Nella ‘zona rossa’ forze dell'ordine e parà  Il Giorno (leggi di più)

📰 Milano, domani attese altre proteste. Perquisizioni in varie città - Sky TG24

Milano, domani attese altre proteste. Perquisizioni in varie città  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Italia al test del 24 ottobre, 59 proteste in tutto il Paese: così le “piazze mobili” sfidano i controlli - Quotidiano Nazionale

Italia al test del 24 ottobre, 59 proteste in tutto il Paese: così le “piazze mobili” sfidano i controlli  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Manifestazioni, il movimento cambia strategia: “Diremo solo mezz’ora prima il ritrovo”. E Firenze si blinda - La Nazione

Manifestazioni, il movimento cambia strategia: “Diremo solo mezz’ora prima il ritrovo”. E Firenze si blinda  La Nazione (leggi di più)

📰 Cosa aspettarsi dalle proteste di questo fine settimana - Il Post

Cosa aspettarsi dalle proteste di questo fine settimana  Il Post (leggi di più)

📰 Manifestazioni del 24 ottobre a Roma e Milano: i cortei e le misure di sicurezza - Skuola.net

Manifestazioni del 24 ottobre a Roma e Milano: i cortei e le misure di sicurezza  Skuola.net (leggi di più)

📰 Sabato con quattro cortei a Roma, pronto il piano sicurezza: piazze contro il carovita decise all’ultimo - Fanpage

Sabato con quattro cortei a Roma, pronto il piano sicurezza: piazze contro il carovita decise all’ultimo  Fanpage (leggi di più)

📰 Movimento 17 Ottobre: niente piazza Duomo per le manifestazioni di sabato, tre concentramenti verranno comunicati all’ultimo minuto - Il Giorno

Movimento 17 Ottobre: niente piazza Duomo per le manifestazioni di sabato, tre concentramenti verranno comunicati all’ultimo minuto  Il Giorno (leggi di più)

📰 «Non andate al Duomo di Milano», cambiano le piazze del 24 ottobre. La svolta del movimento: «Voi blindate, noi...», le regole sui punti di ritrovo - Open

«Non andate al Duomo di Milano», cambiano le piazze del 24 ottobre. La svolta del movimento: «Voi blindate, noi...», le regole sui punti di ritrovo  Open (leggi di più)

📰 Pisa, studenti chiamati in piazza con i volantini: "Verso il blocco della città" - La Nazione

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📣 Proteste per il caro vita, Italia e Francia blindano le città - Euronews

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📰 Cortei a Roma, il 'Movimento 17 ottobre' non sarà a Circo Massimo: "Diremo la piazza all'ultimo minuto" - RomaToday

Cortei a Roma, il 'Movimento 17 ottobre' non sarà a Circo Massimo: "Diremo la piazza all'ultimo minuto"  RomaToday (leggi di più)

📰 Agenti in strada, droni nel cielo e monitoraggio social: così Roma affronta il sabato di possibili proteste - Agenzia Dire

Agenti in strada, droni nel cielo e monitoraggio social: così Roma affronta il sabato di possibili proteste  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Pianificavano raid e saccheggi come a Milano: 7 indagati a Napoli - NapoliToday

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