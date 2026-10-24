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Stanotte torna l’ora solare: alle 3:00 lancette indietro di un’ora. Più luce al mattino, ma farà notte prima quicosenza (leggi di più)
Ora solare 2026, stanotte lancette indietro di un'ora: il cambio d'ora conviene? Il dibattito Adnkronos (leggi di più)
Torna l'ora solare: quando spostare le lancette e perché avvertiamo un mini jet lag SassariToday (leggi di più)
Ora solare: quando arriva? Lancette avanti o indietro? Per Terna con l’ora legale risparmiati 90 milioni FIRSTonline (leggi di più)
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica Calabria Diretta News (leggi di più)
Stanotte scatta l’ora solare 2026: quando e come spostare le lancette Fanpage (leggi di più)
TORNA L’ORA SOLARE: QUESTA NOTTE LANCETTE INDIETRO Radio Più – Emittente Agordina (leggi di più)
Ora solare 2026, quando cambia l'ora: data, orario esatto e cosa fare con le lancette Leggo.it (leggi di più)
Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica BariLive.it (leggi di più)
Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica RuvoLive.it (leggi di più)
Torna l’ora solare: stanotte lancette indietro di un’ora. SanteramoLive.it (leggi di più)
Torna l’ora solare, questa notte lancette indietro di un’ora: si dormirà di più Luino Notizie (leggi di più)
Notte più ‘lunga’, torna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio (e possibili problemi) FerraraToday (leggi di più)
Domenica torna l'ora solare, lancette indietro dererker.it (leggi di più)
Questa notte torna l'ora legale Abruzzo Popolare (leggi di più)
Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: come funziona e perché esiste la RepubblicaTorna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: quando spostare gli orologi e come cambia il sonno MilanoTodayCambio dell'ora ottobre 2026: quando spostare le lancette e tutto quello che c'è da sapere Quotidiano NazionaleE' il weekend del cambio dell'ora: ecco quando mettere le lancette indietro PrimocanaleCambio ora 2026, quando torna l'ora solare e come sp... (leggi di più)
Cambio dell'ora: nella notte tra sabato e domenica torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora SalernoToday (leggi di più)
Ora solare 2026, quando cambia: data e lancette da spostare Latina Oggi (leggi di più)
Ora legale tutto l’anno? L’Italia riapre la partita, ma sabato notte alle tre, lancette indietro di un’ora Il Domani Ibleo (leggi di più)
Cambio ora, si torna a quella solare: quando e perché Punto Informatico (leggi di più)
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