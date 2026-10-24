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📰 Stanotte, 25 ottobre, scatta l’ora solare 2026: quando e come spostare le lancette 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 24 ottobre 2026

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24 Ottobre 2026

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Notizie principali dal web

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📰 Stanotte torna l’ora solare: alle 3:00 lancette indietro di un’ora. Più luce al mattino, ma farà notte prima - quicosenza

Stanotte torna l’ora solare: alle 3:00 lancette indietro di un’ora. Più luce al mattino, ma farà notte prima  quicosenza (leggi di più)

📰 Ora solare 2026, stanotte lancette indietro di un'ora: il cambio d'ora conviene? Il dibattito - Adnkronos

Ora solare 2026, stanotte lancette indietro di un'ora: il cambio d'ora conviene? Il dibattito  Adnkronos (leggi di più)

📰 Torna l'ora solare: quando spostare le lancette e perché avvertiamo un mini jet lag - SassariToday

Torna l'ora solare: quando spostare le lancette e perché avvertiamo un mini jet lag  SassariToday (leggi di più)

📰 Ora solare: quando arriva? Lancette avanti o indietro? Per Terna con l’ora legale risparmiati 90 milioni - FIRSTonline

Ora solare: quando arriva? Lancette avanti o indietro? Per Terna con l’ora legale risparmiati 90 milioni  FIRSTonline (leggi di più)

📡📺📣 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica - Calabria Diretta News

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica  Calabria Diretta News (leggi di più)

📰 Stanotte scatta l’ora solare 2026: quando e come spostare le lancette - Fanpage

Stanotte scatta l’ora solare 2026: quando e come spostare le lancette  Fanpage (leggi di più)

📰 TORNA L’ORA SOLARE: QUESTA NOTTE LANCETTE INDIETRO - Radio Più – Emittente Agordina

TORNA L’ORA SOLARE: QUESTA NOTTE LANCETTE INDIETRO  Radio Più – Emittente Agordina (leggi di più)

📰 Ora solare 2026, quando cambia l'ora: data, orario esatto e cosa fare con le lancette - Leggo.it

Ora solare 2026, quando cambia l'ora: data, orario esatto e cosa fare con le lancette  Leggo.it (leggi di più)

📰 Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica - BariLive.it

Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica  BariLive.it (leggi di più)

📰 Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica - RuvoLive.it

Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica  RuvoLive.it (leggi di più)

📰 Torna l’ora solare: stanotte lancette indietro di un’ora. - SanteramoLive.it

Torna l’ora solare: stanotte lancette indietro di un’ora.  SanteramoLive.it (leggi di più)

📰 Torna l’ora solare, questa notte lancette indietro di un’ora: si dormirà di più - Luino Notizie

Torna l’ora solare, questa notte lancette indietro di un’ora: si dormirà di più  Luino Notizie (leggi di più)

📰 Notte più ‘lunga’, torna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio (e possibili problemi) - FerraraToday

Notte più ‘lunga’, torna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio (e possibili problemi)  FerraraToday (leggi di più)

📰 Domenica torna l'ora solare, lancette indietro - dererker.it

Domenica torna l'ora solare, lancette indietro  dererker.it (leggi di più)

🎤 Questa notte torna l'ora legale - Abruzzo Popolare

Questa notte torna l'ora legale  Abruzzo Popolare (leggi di più)

📰 Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: come funziona e perché esiste - la Repubblica

Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: come funziona e perché esiste  la RepubblicaTorna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: quando spostare gli orologi e come cambia il sonno  MilanoTodayCambio dell'ora ottobre 2026: quando spostare le lancette e tutto quello che c'è da sapere  Quotidiano NazionaleE' il weekend del cambio dell'ora: ecco quando mettere le lancette indietro  PrimocanaleCambio ora 2026, quando torna l'ora solare e come sp... (leggi di più)

📰 Cambio dell'ora: nella notte tra sabato e domenica torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora - SalernoToday

Cambio dell'ora: nella notte tra sabato e domenica torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora  SalernoToday (leggi di più)

📰 Ora solare 2026, quando cambia: data e lancette da spostare - Latina Oggi

Ora solare 2026, quando cambia: data e lancette da spostare  Latina Oggi (leggi di più)

📰 Ora legale tutto l’anno? L’Italia riapre la partita, ma sabato notte alle tre, lancette indietro di un’ora - Il Domani Ibleo

Ora legale tutto l’anno? L’Italia riapre la partita, ma sabato notte alle tre, lancette indietro di un’ora  Il Domani Ibleo (leggi di più)

📰 Cambio ora, si torna a quella solare: quando e perché - Punto Informatico

Cambio ora, si torna a quella solare: quando e perché  Punto Informatico (leggi di più)

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