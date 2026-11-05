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NAPOLI IN CRISI DOPO IL PORTO, IL MATTINO: ALLEGRI È A RISCHIO MA NON PENSA ALLE DIMISSIONI Napolicalcionews.it (leggi di più)
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Napoli in crisi, la notte più nera dopo la sconfitta in Champions: squadra divisa e in ritiro, lite tra De Bruyne e Lucca, Hojlund smentisce Allegri. McTominay: «Inaccettabile» Corriere della Sera (leggi di più)
Calcio Napoli in crisi Allegri e le dimissioni | la posizione del tecnico Zazoom Social News (leggi di più)
Calcio Napoli in crisi, Allegri e le dimissioni: la posizione del tecnico 2anews (leggi di più)
NAPOLI, CRISI SENZA PRECEDENTI: SETTE SCONFITTE IN 14 PARTITE COME NEL 1997/98 Napolicalcionews.it (leggi di più)
Crisi Napoli, non si escludono decisioni forti: squadra in ritiro fino alla Lazio? Calcio Napoli 1926 (leggi di più)
Crisi Napoli, Allegri si sente a rischio ma non pensa affatto alle dimissioni CalcioNapoli24 (leggi di più)
Napoli, è crisi profonda: adesso può succedere davvero di tutto. Ultima chance per Allegri Calcio Napoli 1926 (leggi di più)
Napoli, una notte da incubo a Oporto: la crisi è profonda, ora serve una svolta immediata Calcio Napoli 1926 (leggi di più)
Napoli, notte da dimenticare: il crollo contro il Porto certifica la crisi Positanonews (leggi di più)
Esonero Allegri, è crisi Napoli: la situazione in casa azzurra Calciomercato.it (leggi di più)
Napoli, doppio binario tra crisi di campionato e speranza Champions Il Napoli Online (leggi di più)
Napoli in crisi e nuovi problemi, Allegri fa la conta per Oporto ANSA (leggi di più)
Tutti i motivi della crisi Napoli e cosa può succedere con Allegri che non è il solo colpevole: dagli infortuni al mercato, fino a De Laurentiis, cosa succede Calciomercato (leggi di più)
Napoli, i numeri che parlano della crisi. Ma Allegri può ancora uscirne, in due mosse DAZN (leggi di più)
Napoli in crisi: il problema non è solo Allegri Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Napoli, tutti sotto accusa: mercato flop e tornano le nubi su Allegri La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
L'involuzione di Allegri: difende meno bene e non inventa più. Le sue colpe e gli alibi La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
La crisi del Napoli: Allegri ha "dato", ma guai se diventa l’alibi di tutto, per tutti Eurosport.it (leggi di più)
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