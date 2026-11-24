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Iran, la cantante Ahmadi ha subito 74 frustate perché non indossava l’hijab al suo concerto alanews (leggi di più)
Iran, dopo due anni dall'esibizione senza velo: 74 frustate per la cantante Parastoo RaiNews (leggi di più)
Iran 74 frustate a Parastoo Ahmadi per aver cantato senza velo | È un orrore di Stato Zazoom Social News (leggi di più)
Iran 74 frustate alla cantante Parastoo Ahmadi e a quattro uomini della band | puniti per il concerto senza hijab Zazoom Social News (leggi di più)
Il terrore in Iran: Parastoo Ahmadi canta in pubblico senza velo e viene punita con 74 frustate Secolo d'Italia (leggi di più)
In Iran una cantante e il suo staff sono stati fustigati con 74 frustate (ciascuno) e costretti a lasciare il Paese dopo un'esibizione senza hijab L'Espresso (leggi di più)
Iran, eseguita condanna a 74 frustate per la cantante Ahmadi: si era esibita online senza velo Corriere della Sera (leggi di più)
Iran, 74 frustate alla cantante Parastoo Ahmadi e a quattro uomini della band: puniti per il concerto senza hijab Notizie Audaci (leggi di più)
Chi è Parastoo Ahmadi, la cantante condannata in Iran a 74 frustate per aver cantato senza velo e che dimostra (ancora una volta) che il regime ha già perso Mowmag.com (leggi di più)
Iran, 74 frustate a Parastoo Ahmadi per aver cantato senza velo: «È un orrore di Stato» Secolo d'Italia (leggi di più)
Parastoo Ahmadi, punita perché libera: 74 frustate per aver cantato senza velo iO Donna (leggi di più)
Iran, 74 frustate alla cantante Parastoo Ahmadi: aveva cantato senza velo Emme24 (leggi di più)
Iran, cantare senza velo costa 74 frustate: eseguita la condanna contro Parastoo Ahmadi Editoriale Italiano (leggi di più)
Iran, 74 frustate alla cantante Parastoo Ahmadi per il concerto senza velo su YouTube Zazoom Social News (leggi di più)
Iran, 74 frustate a Parastoo Ahmadi per aver cantato senza velo Sky TG24 (leggi di più)
Iran canta senza velo | Parastoo Ahmadi punita con 74 frustate Condannata anche la sua band Zazoom Social News (leggi di più)
74 frustate alla cantante iraniana Parastoo Ahmadi: colpa del velo Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Cantante Parastoo Ahmadi frustata in Iran per l' esibizione senza hijab condannata per offesa al pudore Zazoom Social News (leggi di più)
Iran, la cantante Parastoo Ahmadi condannata a 74 frustate per essersi esibita senza velo TAG24 by Unicusano (leggi di più)
Cantante Parastoo Ahmadi si esibisce senza hijab, punita con 74 frustate in Iran per "offesa al pudore" Virgilio (leggi di più)
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