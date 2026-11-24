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[ESCLUSIVA] Sinner, il professor Vaienti a Ubitennis: “Tre o quattro mesi per tornare in campo sarebbero un successo” Ubitennis (leggi di più)
Sinner operato: 'Ho provato tutto prima dell'intervento, ci vediamo presto' ANSA (leggi di più)
Sinner, l’operazione al ginocchio è riuscita. Potrebbe tornare in campo fra tre mesi La Provincia Pavese (leggi di più)
Angelo Binaghi: “Siamo vicini a Sinner, lo aspettiamo senza fretta. Adesso conta solo la sua salute” OA Sport (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio in Finlandia: tempi di recupero AGI (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio in Finlandia, intervento riuscito Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Jannik Sinner: «Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro sostegno» Vanity Fair Italia (leggi di più)
Sinner e il ranking protetto: cos’è, come funziona e perché all’azzurro potrebbe non servire Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Binaghi: "Jannik, fai con calma. Tutto il tennis italiano è al tuo fianco" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio in Finlandia, intervento riuscito ANSA (leggi di più)
Sinner operato con successo al ginocchio in Finlandia. L’azzurro: “Ora inizia il recupero” Agenzia Dire (leggi di più)
Tennis, Sinner, intervento al ginocchio riuscito: recupero stimato in tre mesi Radio RTL 102.5 (leggi di più)
Il parere dell'esperto: 'Per Sinner almeno 3 mesi per tornare in campo' ANSA (leggi di più)
Sinner: "Ho provato a evitare l'operazione, ma il ginocchio non ha risposto. Ora penso a recuperare" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Sinner spiega i dettagli: “Intervento chirurgico minore. Ho provato ad evitarlo, ma il ginocchio non rispondeva” OA Sport (leggi di più)
Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia. L'operazione ha riguardato l'allungamento della banda iliotibiale. Si prevede che il recupero richieda circa 3 mesi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Facebook (leggi di più)
Intervento al ginocchio riuscito per Sinner: "Abbiamo fatto di tutto per evitarlo" DAZN (leggi di più)
Sinner operato: "Il ginocchio non aveva risposto come speravamo mi manca essere in campo" SuperTennis (leggi di più)
Sinner conferma: “Mi sono operato, ecco perchè. Ora il recupero, grazie per il supporto” Ubitennis (leggi di più)
Sinner, il primo messaggio dopo l'operazione in Finlandia: "Abbiamo provato di tutto, ora inizia il recupero" Eurosport.it (leggi di più)
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