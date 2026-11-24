Anche quest’anno, come facciamo oramai ininterrottamente dal 2005, la redazione di Musicletter.it propone la propria selezione dei 25 migliori album dell’anno. Una consuetudine che, arrivata alla sua ventiduesima edizione, rappresenta per noi un piacevole, ma al tempo stesso importante, gioco di fine anno. Una scelta che nasce dall’ascolto, dal confronto e dalla sensibilità di chi segue quotidianamente la musica, senza avere la pretesa di stabilire verità definitive o di attribuire un valore assoluto ai dischi selezionati.

Le classifiche, del resto, hanno quasi sempre una natura inevitabilmente soggettiva. Fotografano un momento, restituiscono gusti, percorsi e valutazioni maturati nel corso di dodici mesi, ma non possono stabilire una volta per tutte il valore di un disco. Solo il tempo, con i suoi ascolti e le sue riletture, potrà restituire a ciascun album la giusta prospettiva. Per questo consideriamo questa selezione soprattutto un’occasione per fare il punto sulla produzione discografica del 2026 e condividere alcuni dei lavori che, secondo la nostra redazione, meritano particolare attenzione.

La lista attraversa generi, linguaggi e sensibilità differenti: dall’hip-hop all’elettronica, dal post-punk al folk, passando per il rock indipendente, la sperimentazione e le contaminazioni tra tradizioni musicali. Venticinque album che raccontano, ciascuno a modo proprio, una parte dell’anno musicale appena trascorso.

Per ogni disco abbiamo inoltre previsto la possibilità di ascoltarlo in streaming attraverso Bandcamp, almeno finché il relativo contenuto sarà disponibile sulla piattaforma, e di procedere eventualmente all’acquisto tramite Amazon.

Dalla classifica viene anche eletto il disco assoluto dell’anno, che, come nostra consuetudine, viene inserito nella sezione Best of the Year assegnato da Musicletter.it. Dunque, per il 2026, entra a pieno titolo in questa selezione Cry Baby di Vince Staples, che occupa la prima posizione dei venticinque migliori album dell’anno.

BEST ALBUMS OF 2026

1. Vince Staples – Cry Baby

Il rapper californiano Vince Staples pubblica un nuovo album che amplia il proprio linguaggio attraverso l’incontro tra hip-hop, rock e punk. Pubblicato senza collaborazioni vocali (featuring), il disco prosegue il percorso di scrittura politica e personale dell’artista, introducendo una dimensione sonora più ruvida e diretta.

2. Tinariwen – Hoggar

Il collettivo tuareg Tinariwen torna con un album che recupera le radici del desert blues, o più precisamente del tishoumaren. Tra chitarre ipnotiche, tradizione sahariana e nuove collaborazioni con giovani musicisti, il disco intreccia identità culturale, memoria e continuità generazionale.

3. Boards of Canada – Inferno

A tredici anni da Tomorrow’s Harvest, il duo scozzese Boards of Canada torna con un lavoro che attraversa ambient, IDM ed elettronica sperimentale. Sintetizzatori, strumenti dal vivo e campionamenti vocali accompagnano una riflessione sulla spiritualità, sul tempo e sulle inquietudini della società contemporanea.

4. underscores – U

April Harper Grey, conosciuta come underscores, pubblica il suo terzo album, spostandosi verso un pop elettronico che combina hyperpop, dance-pop, dubstep e future bass. Il disco affronta temi come amore, sessualità e fama, riflettendo sulle relazioni e sulla vita contemporanea attraverso una produzione digitale.

5. Mitski – Nothing’s About to Happen to Me

La cantautrice statunitense prosegue la propria ricerca tra indie rock, pop alternativo e scrittura introspettiva. Il disco sviluppa un racconto musicale attento alle contraddizioni emotive e alla dimensione individuale, confermando la capacità di Mitski di coniugare sensibilità melodica e intensità espressiva.

6. Protomartyr – Hotel Usona

La formazione di Detroit pubblica il settimo album in studio, registrato con il produttore Dave Fridmann. Tra post-punk, nuove soluzioni sonore e testi dedicati all’intelligenza artificiale, alle deportazioni e al patriottismo, il gruppo affronta le tensioni politiche e sociali dell’America contemporanea.

7. Wendy Eisenberg – Wendy Eisenberg

La musicista statunitense raccoglie anni di ricerca tra improvvisazione, jazz, folk e art rock in un album omonimo. Il lavoro si muove soprattutto tra folk e country, mantenendo una libertà espressiva maturata nel tempo e riflettendo una fase di trasformazione personale e artistica.

8. The Lemon Twigs – Look For Your Mind!

Brian e Michael D’Addario tornano con un album che prosegue la loro ricerca nell’ambito del pop e del rock melodico. Tra armonie vocali, arrangiamenti orchestrali, chitarre e riferimenti alla tradizione musicale degli anni Sessanta e Settanta, il duo newyorkese sviluppa nuove composizioni senza rinunciare alla propria identità sonora.

9. Fontaines D.C. – Dopamine Chamber

Con il quinto album, la formazione irlandese prosegue la propria evoluzione attraverso un linguaggio che combina post-punk, scrittura poetica e chitarre graffianti. Il disco arriva dopo Romance e amplia le possibilità espressive del gruppo, mantenendo un equilibrio tra immediatezza musicale e ricerca sonora.

10. Dry Cleaning – Secret Love

Prodotto da Cate Le Bon, il nuovo album dei Dry Cleaning nasce da un processo creativo collettivo sviluppato tra Londra, Chicago, Dublino e la Valle della Loira. La band intreccia spoken word, punk e rock d’avanguardia, alternando tensioni sonore, chitarre essenziali e la particolare interpretazione vocale di Florence Shaw.

11. Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Con il terzo album solista, Phoebe Bridgers torna alla propria produzione dopo l’esperienza con i boygenius e numerose collaborazioni internazionali. Il disco segna una nuova fase del percorso della cantautrice americana, riportando al centro la sua scrittura e la dimensione individuale del progetto musicale.

12. Gorillaz – The Mountain

Il progetto di Damon Albarn torna con un nuovo capitolo discografico che amplia il proprio universo musicale attraverso contaminazioni e collaborazioni. L’album si inserisce nella tradizione dei Gorillaz, da sempre orientata all’incontro tra pop, elettronica, hip-hop e differenti culture musicali.

13. Aldous Harding – Train on the Island

La cantautrice neozelandese pubblica il quinto album, realizzato insieme al produttore John Parish. Tra folk alternativo, arrangiamenti ricercati e atmosfere suggestive, il disco prosegue una ricerca musicale personale, caratterizzata da una scrittura non convenzionale e da una particolare attenzione alla dimensione vocale.

14. Angine de Poitrine – Vol. II

Il duo canadese sviluppa ulteriormente il proprio linguaggio attraverso sei composizioni che combinano math rock, progressive e sperimentazione. Strutture ritmiche complesse, intervalli microtonali e melodie articolate convivono in un progetto che ha contribuito alla notorietà internazionale della formazione.

15. Nina Winder-Lind – Wild Love

La songwriter, poetessa e polistrumentista svedese, conosciuta per la sua attività con i New Eves, debutta da solista con un album indie folk rock. Undici brani affrontano amore, amicizia, natura e libertà individuale, tra chitarre elettriche, scrittura autobiografica e influenze di Bob Dylan e Patti Smith.

16. Charlotte Cornfield – Hurts Like Hell

La cantautrice canadese torna con il sesto album, un lavoro che intreccia folk, Americana e country. Nato durante una fase di importanti cambiamenti personali, il disco amplia la dimensione della sua scrittura attraverso nuove collaborazioni e racconti dedicati alle relazioni, alla crescita e alla vita quotidiana.

17. Coraline Gaye – La couverture des choses

La musicista francese firma un album composto da undici brani, dei quali cura scrittura, composizione ed esecuzione. Il progetto si sviluppa attraverso un percorso musicale personale, con titoli che evocano immagini, oggetti e situazioni quotidiane, lasciando spazio a una dimensione narrativa e introspettiva.

18. Gia Margaret – Singing

La musicista americana costruisce un lavoro che mette al centro la voce, la fragilità e le possibilità espressive del suono. Tra composizioni articolate, elettronica, interventi corali e collaborazioni, Singing trasforma esperienze personali e difficoltà comunicative in una ricerca musicale intima e stratificata.

19. Teenage Fanclub – Do Not Dare To Dream

Il tredicesimo album della formazione scozzese conferma l’attenzione per melodie, armonie vocali e arrangiamenti chitarristici. Tra chitarre acustiche, organi e sintetizzatori, il gruppo affronta temi come cambiamento e resilienza, mantenendo una scrittura introspettiva e una sensibilità pop maturata in oltre trent’anni di attività.

20. Tamikrest – Assikel

Il sesto album della formazione tuareg è stato registrato in presa diretta su nastro analogico. Il titolo, che in tamasheq significa viaggio, riassume un percorso tra tradizione, identità e memoria. Le sonorità essenziali del gruppo accompagnano riflessioni sull’esilio, sulla resistenza e sulla cultura del popolo Kel Tamasheq.

21. Les Imprimés – Fading Forward

II musicista norvegese Morten Martens, alias Les Imprimés, torna con un album che unisce retro-soul, indie e influenze hip-hop. Scritto, suonato e prodotto quasi interamente dallo stesso artista, il disco affronta amore, perdita e resilienza, alternando sensibilità melodica e arrangiamenti ispirati alla tradizione soul.

22. Youbet – youbet

Gli Youbet, duo newyorkese formato da Nick Llobet e Micah Prussack, esplorano nuove direzioni sonore tra alternative rock, art pop, elettronica e influenze classiche. Un album che intreccia sperimentazione, ricerca melodica e dimensione emotiva, segnando una nuova fase nel percorso della band.

23. Kiwi Jr. – Blowin’ Up

La formazione canadese torna con dieci brani che alternano chitarre elettriche, ironia e racconti surreali. Jeremy Gaudet costruisce un immaginario popolato da personaggi, situazioni paradossali e inquietudini quotidiane, tra ambizioni musicali, difficoltà della vita indipendente e riferimenti alla cultura americana.

24. Bill Callahan – My Days of 58

Il cantautore americano torna con un nuovo capitolo della propria discografia per Drag City. Tra folk, alternative rock e Americana, Callahan sviluppa una scrittura essenziale e riflessiva, affidandosi alla profondità della voce e a composizioni che osservano l’esperienza quotidiana con uno sguardo personale.

25. Robyn Hitchcock – The Confuser

Robyn Hitchcock torna con The Confuser, il suo 25° album solista di inediti. Registrato a Nashville con Brad Jones, il disco riunisce il chitarrista dei Soft Boys Kimberley Rew e una nuova formazione. Tra jangle rock, psichedelia, pop e testi surreali, Hitchcock conferma una scrittura ancora vivace e personale.

Conclusione

I venticinque album scelti dalla redazione di Musicletter.it costituiscono una possibile lettura del 2026 musicale, non una graduatoria destinata a mettere la parola fine al dibattito. Alcuni lavori si distinguono per la ricerca sonora, altri per la scrittura, la capacità di rinnovare un linguaggio o il modo in cui riescono a interpretare il presente. Altri ancora trovano il proprio valore nella continuità di un percorso artistico o nella libertà con cui affrontano nuove direzioni espressive. È proprio questa varietà di generi a rendere interessante la selezione: non esiste un unico modo di intendere la musica, così come non esiste un criterio capace di misurarne in maniera oggettiva il valore. La nostra classifica vuole quindi essere uno strumento di scoperta e condivisione, oltre che un invito ad ascoltare, approfondire e magari recuperare dischi che potrebbero essere sfuggiti durante l’anno.

Ma una classifica vive anche attraverso il confronto con chi la legge. Per questo, al termine di questa pagina abbiamo inserito due appositi moduli: il primo consente invece di votare il vostro album preferito tra quelli presenti nella nostra classifica; il secondo invece permette di segnalarci il vostro disco preferito del 2026, senza necessariamente limitarsi ai venticinque titoli selezionati dalla redazione.

Due occasioni diverse per raccogliere le vostre indicazioni e confrontarle con le nostre scelte. Perché, al di là delle posizioni e dei riconoscimenti, ciò che conta davvero è continuare a parlare di musica, ascoltarla e condividerla. E lasciare che sia il tempo, come sempre, a fare il proprio lavoro. Qui, intanto, è possibile ascoltare tutti gli album del 2026 scelti da Musicletter.it. (La redazione)

Sondaggio

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto. Tra i 25 migliori album del 2026 scelti da Musicletter.it, qual è il tuo preferito? 1. Vince Staples – Cry Baby Vota 2. Tinariwen – Hoggar Vota 3. Boards of Canada – Inferno Vota 4. underscores – U Vota 5. Mitski – Nothing’s About to Happen to Me Vota 6. Protomartyr – Hotel Usona Vota 7. Wendy Eisenberg – Wendy Eisenberg Vota 8. The Lemon Twigs – Look For Your Mind! Vota 9. Fontaines D.C. – Dopamine Chamber Vota 10. Dry Cleaning – Secret Love Vota 11. Phoebe Bridgers – Lost Weekend Vota 12. Gorillaz – The Mountain Vota 13. Aldous Harding – Train on the Island Vota 14. Angine de Poitrine – Vol. II Vota 15. Nina Winder-Lind – Wild Love Vota 16. Charlotte Cornfield – Hurts Like Hell Vota 17. Coraline Gaye – La couverture des choses Vota 18. Gia Margaret – Singing Vota 19. Teenage Fanclub – Do Not Dare To Dream Vota 20. Tamikrest – Assikel Vota 21. Les Imprimés – Fading Forward Vota 22. Youbet – youbet Vota 23. Kiwi Jr. – Blowin’ Up Vota 24. Bill Callahan – My Days of 58 Vota 25. Robyn Hitchcock – The Confuser Vota Totale voti: 327

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