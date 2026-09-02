💿 Il disco in evidenza: Blowin’ Up, 2026, Kiwi Jr.

I Kiwi Jr. tornano con Blowin’ Up, il quarto album della band canadese, pubblicato il 14 agosto 2026. Il disco raccoglie dieci brani e sviluppa un percorso tra chitarre elettriche, ironia, situazioni paradossali e racconti sospesi tra realtà e finzione. Il gruppo è formato da Jeremy Gaudet alla voce, Mike Walker al basso, Brohan Moore alla batteria e Brian Murphy alla chitarra. La nuova raccolta prosegue il percorso iniziato con Football Money, Cooler Returns e Chopper, ma porta più avanti il gusto della band per l’autoironia e le narrazioni fuori dagli schemi.

Un album tra realtà e finzione

Blowin’ Up nasce dall’incontro tra osservazione del quotidiano e invenzione narrativa. I testi di Gaudet attraversano luoghi, personaggi e situazioni molto diverse. Detroit, Toronto, Michigan, Parigi e Ontario diventano così coordinate di un immaginario che alterna scene concrete e sviluppi quasi surreali. La band costruisce racconti nei quali compaiono detective, automobili, motel, baseball, vizi e fughe improvvisate. Il risultato evita una lettura univoca. Alcune vicende possono sembrare autobiografiche, mentre altre assumono i contorni di vere e proprie invenzioni. Proprio questa ambiguità rappresenta uno degli elementi centrali del disco. L’ascoltatore può decidere quanto cercare un riferimento personale dietro le parole di Gaudet e quanto, invece, lasciarsi guidare dalla storia.

Dieci brani e un’ironia più consapevole

Il nuovo album porta avanti una componente già presente nei lavori precedenti. In Chopper, pubblicato nel 2022, i Kiwi Jr. avevano raccontato la vita di una band indipendente attraverso confessioni personali e riferimenti al cinema criminale americano. Prima ancora, Cooler Returns aveva affrontato con tono leggero una storia legata alle difficoltà di chi dedica gli anni giovanili alla musica senza ottenere necessariamente il risultato sperato. Blowin’ Up raccoglie queste due direzioni e le sviluppa attraverso una scrittura ancora più consapevole del proprio carattere ironico. Il brano che dà il titolo all’album guarda anche alla possibile fine della stessa band. L’immaginario della celebrazione funebre convive con chitarre ad alta tensione e sintetizzatori dal carattere cinematografico. L’effetto crea un contrasto tra una musica energica e un tema decisamente meno celebrativo.

Dalle grandi ambizioni al trasporto pubblico

Un altro filo conduttore riguarda il rapporto tra aspirazioni e realtà. In alcuni passaggi, Gaudet immagina il mondo delle band di successo, con jet privati e condizioni lontane dalla quotidianità di un gruppo indipendente. La prospettiva cambia rapidamente. Il musicista si ritrova sui mezzi pubblici con una batteria oppure costretto a raggiungere località remote per compensi ridotti. In Caught in the Wild, questa dimensione assume una forma più lenta e inquieta. Tuttavia, il disco non insiste soltanto sulla difficoltà. Al contrario, lascia spazio a una lettura più positiva. L’idea della band che continua a muoversi, suonare e cercare il proprio posto emerge come una possibile risposta alle contraddizioni raccontate nei testi.

Hard Drive, Ontario e le storie più oscure

Tra i brani più caratterizzati c’è Hard Drive, Ontario. Il protagonista richiama una figura letteraria segnata dal desiderio di allontanarsi dalla fine dell’estate e da una realtà suburbana ormai logora. Il tentativo di fuga, però, prende una direzione diversa. Il personaggio perde il proprio denaro e si ritrova ancora dentro una situazione dalla quale cercava di uscire. La parte conclusiva dell’album assume invece toni più cupi. Il brano, realizzato con la partecipazione dei Protomartyr, racconta un incidente automobilistico, un ricovero in ospedale e un periodo di sobrietà. La narrazione procede senza chiarire del tutto quanto appartenga alla vita dell’autore. Anche in questo caso, i Kiwi Jr. lasciano spazio all’interpretazione. La musica accompagna il testo senza risolverne le ambiguità e permette di cogliere una dimensione emotiva sotto la superficie delle parole.

La produzione di Blowin’ Up

Blowin’ Up è stato registrato negli studi High Bias di Detroit con Graham Walsh. Il missaggio porta le firme di Nicolas Vernhes e Fred Thomas. Al progetto hanno inoltre contribuito Joe Casey e Greg Ahee dei Protomartyr, Margaux Bouchaudon degli En Attendant Ana e Kerri Maclellan degli Alvvays. Amy Dragon ha curato il mastering. Il disco arriva così al termine di un percorso che ha visto la band lavorare tra diverse realtà della scena indipendente. Tra il 2021 e il 2026, i Kiwi Jr. hanno fatto parte del roster della statunitense Sub Pop. Con Blowin’ Up il gruppo pubblica invece il nuovo lavoro attraverso K Records.

Un quarto capitolo nel percorso dei Kiwi Jr.

La discografia della band comprende quattro album: Football Money del 2020, Cooler Returns del 2021, Chopper del 2022 e Blowin’ Up del 2026. Il nuovo disco conserva quindi alcuni tratti riconoscibili del gruppo, ma amplia il modo in cui i Kiwi Jr. utilizzano la musica per raccontare persone, luoghi e situazioni. L’ironia resta centrale, mentre le storie diventano più articolate e aperte a interpretazioni diverse. Il risultato è un album nel quale energia musicale, umorismo e inquietudine convivono senza annullarsi. Le dieci tracce costruiscono un mondo popolato da personaggi e dettagli. Spetta poi a chi ascolta decidere cosa sia realmente accaduto e cosa appartenga soltanto alla fantasia. (La redazione)