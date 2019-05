Rickie Lee Jones con Kicks: un album di cover jazz e classici blues-rock



Il 7 giugno 2019 uscirà Kicks di Rickie Lee Jones per The Other Side e Thirty Tigers, anticipato dal video e primo singolo Lonely People e da Bad Company.

Kicks è un album eclettico di 10 cover - da Mack the Knife scritta nel 1928 per un musical tedesco (conosciuto negli states come The Threepenny Opera) e che divenne uno standard jazz, a Bad Company, nota anche per la versione dell’omonima rock band inglese Bad Company.

Gli arrangiamenti e il suono del nuovo disco sono stati curati dal produttore Michael Napolitano (Ani DiFranco), che ha dato ad ogni brano del lavoro un tocco moderno senza snaturare i brani originali.

Rickie Lee Jones è diventata famosa nel 1979 con una celebre apparizione allo Saturday Night Live della NBC, dove suonò dal vivo Chuck E’s In Love indossando il suo celebre berretto rosso, per cui il Time Magazine l’ha ribattezzata la Duchessa di Coolsville.

Da allora Rickie ha vinto due Grammy Award, e apparsa ben due volte sulla copertina di Rolling Stone ed è stata inclusa nella lista delle 100 donne più importanti del rock da parte del canale televisivo VH1.