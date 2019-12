Stubbleman debutta con Mountains and Plains, un album anticonformista | Streaming



Stubbleman è l’alter-ego del compositore e produttore Pascal Gabriel. Il suo album di debutto, Mountains and Plains, è ispirato da un viaggio attraverso gli Stati Uniti, e gli undici brani evocano le struggenti delizie di treni senza fine, città insonni, rovine nostalgiche, grandi cieli, alti deserti e incroci perduti, mantenendo in ogni momento un occhio affettuoso per l’umanità che popola questi diversi paesaggi.

Un disco d’esordio decisamente non conformista. Buon ascolto. (La redazione)