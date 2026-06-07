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Cobolli-Zverev, la favola finisce al quinto set: il Roland Garros è del tedesco TuttosportCobolli battuto da Zverev 1-6 6-4 4-6 7-6 (5) 1-6, la finale al…
Primo slam per Zverev: "Finalmente un lieto fine, a Cobolli auguro di vincere" Sportmediaset
Zverev vince Roland Garros e 'punta' Alcaraz e Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato Adnkronos
Il tedesco Zverev vince il suo primo Slam, battuto l’italiano Cobolli Euronews.com
Il cuore di Cobolli non basta: a Parigi trionfa Zverev. Dopo il Roland Garros il romano entra nella storia RomaToday
Sasha Zverev vince il Roland Garros, Flavio Cobolli sconfitto in 5 set La Voce di New York
Cobolli-Zverev, il tedesco vince il Roland Garros. L'azzurro si ferma al quinto set ma entra in top 10 Il Mattino
Highlights Cobolli-Zverev, finale Roland-Garros (VIDEO) Tennis Magazine Italia
Cobolli crolla nel quinto set, Zverev vince il Roland Garros AGI
Tennis, Zverev re del Roland Garros, Cobolli cede in cinque set dopo una finale epica e lunghissima tedesco rtl.it
Roland Garros 2026, niente da fare per Cobolli: a Parigi trionfa Zverev. Ma per il tennista italiano resta comunque un torneo da incorniciare L'Espresso
Cobolli perde la finale del Roland Garros, Zverev vince 3 a 2 Men's Health
Zverev è più forte dei suoi fantasmi, a Parigi arriva il primo Slam RSI Radiotelevisione svizzera
Il Roland Garros va a Zverev, Cobolli non sfata il tabù Il Sole 24 ORE
Roland Garros, sfuma il sogno per Cobolli: Zverev vince la finale sulla terra rossa di Parigi Il T Quotidiano
Alexander Zverev conquista il Roland Garros: a Parigi cade l’ultimo muro Allora! Italian Australian News
Zverev vince il Roland Garros e piange, Cobolli si arrende solo al quinto set (1-6; 6-4; 4-6; 7-6; 1-6) La Stampa
Zverev, lo Slam non è più un tabù! Sascha re di Parigi, Cobolli si inchina al 5° eurosport.it
Alexander Zverev ha vinto il Roland Garros Il Post
Finale Cobolli Zverev, Roland Garros 2026: Diretta Live, risultato e cronaca · Tennis oggi olympics.com
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