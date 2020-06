Il pop d’autore del romano Giovanni Carnazza

Dopo Ho paura del giorno, ballata crepuscolare uscita alla fine dello scorso anno, Giovanni Carnazza torna con un nuovo singolo dal titolo Quello che vedi in me attraverso il quale mostra l’altra faccia del suo essere musicista, cantante e compositore.

Quello che vedi in me è infatti un brano in cui il cantautore e produttore romano aumenta le battute e mescola i suoni analogici con quelli sintetici e digitali, nel tentativo – abbastanza riuscito – di mettere a punto una forma accattivante e contemporanea di pop d’autore.

Il video che accompagna il singolo è stato girato durante la quarantena con uno smartphone, un vaso d’acqua e dei colori. (La redazione)