The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith è il terzo album del londinese Lookman Adekunle Salami (ovvero L.A. Salami).

The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith è un disco ipnotico, dal mood jazz contemporaneo, psichedelico e meditativo, con influenze che ricordano Captain Beefheart, Lou Reed e i Velvet Underground, richiami all’hip hop degli anni ’90 e al blues di Robert Johnsons.

L.A. Salami ha iniziato a scrivere testi e poesie molto presto e ha imparato da solo a suonare la chitarra.

The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith è la sua terza fatica discografica dopo Dancing With Bad Grammar (2016) e The City of Bootmakers (2018).

The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith è un disco in cui L.A. Salami ha sperimentato nuovi generi arrivando a uno stile unico e ipnotico, differente da quanto realizzato finora in passato.

Pubblicato da Sunday Best Recordings