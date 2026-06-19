Wimbledon 2026, programma e protagonisti del torneo sull’erba di Londra

Wimbledon 2026 si prepara a riportare il grande tennis sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il torneo, considerato il più prestigioso del circuito e il più antico nella storia di questo sport, rappresenta il terzo appuntamento stagionale del Grande Slam dopo Australian Open e Roland Garros. L’edizione numero 139 di The Championships andrà in scena dal 29 giugno al 12 luglio. Ancora una volta, la capitale britannica diventerà il punto di riferimento del tennis mondiale durante le due settimane dedicate all’unico Major disputato sull’erba.

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Le date del torneo e il calendario

Le qualificazioni prenderanno il via lunedì 22 giugno. Successivamente, il tabellone principale scatterà lunedì 29 giugno. La finale del singolare femminile è in programma sabato 11 luglio. Il giorno seguente, domenica 12 luglio, si giocherà invece la finale del singolare maschile, che chiuderà ufficialmente il torneo.

Come da tradizione, Wimbledon occupa una posizione centrale nella stagione sull’erba e rappresenta l’ultimo grande appuntamento su questa superficie prima del prosieguo dell’annata internazionale.

Jannik Sinner difende il titolo conquistato nel 2025

Tra gli osservati speciali c’è Jannik Sinner, campione in carica nel singolare maschile. L’azzurro arriva a Londra dopo i problemi fisici che hanno caratterizzato la sua partecipazione al Roland Garros, conclusa con un’eliminazione al secondo turno. Inoltre, il tennista italiano si presenta a Wimbledon senza aver disputato incontri ufficiali sull’erba nella fase di avvicinamento al torneo. Nonostante questo, sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Il successo ottenuto nel 2025 ha segnato una pagina storica per il tennis italiano. Grazie alla vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, Sinner è infatti diventato il primo italiano a conquistare il singolare maschile all’All England Club.

Assenza pesante nel tabellone maschile

Il torneo dovrà fare a meno di Carlos Alcaraz, finalista dell’edizione precedente. Lo spagnolo ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al polso. Lo stesso problema fisico lo aveva già costretto a saltare anche il Roland Garros. Di conseguenza, uno dei principali protagonisti del circuito non sarà presente nel tabellone londinese.

La situazione nel torneo femminile

Nel singolare femminile partirà da campionessa in carica Iga Swiatek. La tennista polacca è ancora alla ricerca del primo titolo Major della stagione e proverà a confermarsi sui prati londinesi.

Grande attenzione anche per Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA. Finora, però, la bielorussa non è mai riuscita a spingersi oltre la semifinale a Wimbledon. Per questo motivo, l’edizione 2026 rappresenta un’occasione importante per migliorare il proprio percorso nel torneo.

I record e i migliori risultati degli italiani

Guardando alla storia dell’era Open, il record di vittorie nel singolare maschile appartiene a Roger Federer, capace di conquistare otto titoli. Nel torneo femminile, invece, il primato resta nelle mani di Martina Navratilova, che ha sollevato il trofeo per nove volte. Per quanto riguarda il tennis italiano, oltre al trionfo di Jannik Sinner nel 2025, i migliori risultati recenti sono arrivati dalle finali raggiunte da Matteo Berrettini nel 2021 e Jasmine Paolini nel 2024. In semifinale si sono invece fermati Lorenzo Musetti nel 2024 e Nicola Pietrangeli nel 1960.

Quando e dove seguire Wimbledon 2026

Dal 29 giugno al 12 luglio gli appassionati potranno seguire tutte le sfide del torneo londinese, che ancora una volta chiuderà la stagione principale sull’erba. Con il ritorno dei migliori giocatori del circuito e la difesa del titolo affidata a Jannik Sinner, Wimbledon 2026 si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario tennistico.

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