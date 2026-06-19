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Rassegna stampa di oggi • venerdì 19 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
19 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 19 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 19 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 19 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Risorse da salvare. La transizione verde dell’Europa passa dall’agricoltura
    di Vitalba Azzollini
    Biodiversità, benessere animale e riduzione di pesticidi e fertilizzanti sono al centro delle pratiche sostenibili indicate dalla Commissione europea. I “regimi ecologici” della Politica agricola comune sostengono questa trasformazione, orientando la produzione di cibo verso metodi attenti alle risorse naturali
  • Che ne sanno a Rozzano del premio Strega?
    di Jonathan Bazzi
    Quando viene annunciata la dozzina e poi la sestina, dalla mia famiglia nessuno mi chiama: è per questo che fatico a dare senso al prodigio che vivo? Nel tour con gli altri finalisti io scompaio in mezzo ai discorsi maestosi di Ferrari, Carofiglio, Veronesi e Mencarelli. Poi vince Veronesi, e vorrei andare a salutarlo
  • Trump imbarazza Meloni: «Mi ha implorato di fare una foto». Ira della premier: «Io non imploro mai». Tajani cancella i viaggio a Miami
    di Giulia Merlo
    Il presidente americano, al telefono con L’aria che tira, ha detto che la premier  «probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle». Meloni con un video su instagram: «Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati»
  • Amministratori sotto tiro, trecento minacce dirette nel 2026. E la regione più colpita è la Puglia
    di Redazione
    I dati parlano chiaro: 376 volte l’anno, 31 volte al mese, una volta al giorno. Il sedicesimo rapporto di Avviso Pubblico – presentato venerdì 19 aprile a Napoli – rivela una fotografia nitida: in sempre più comuni, province e regioni amministrare la cosa pubblica mette a rischio le persone
  • Democrazia ristretta: in Italia non manca il consenso dei cittadini sui diritti, mancano le politiche
    di Federica Pennelli
    La ricerca della fondazione Semia Fondo delle Donne fotografa una crescente distanza tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro effettiva esigibilità. «Due ambiti a zero conversione parlamentare ma con alto consenso pubblico sono l’accesso all’Ivg e l’espansione dei diritti della comunità Lgbtqia+», spiega Camilla Speriani, consigliera Semia. La segretaria e coordinatrice del Mit, Anita Garibalde da Silva: «Bisogna allargare l’attivismo per i diritti»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Nei campi aumentano i braccianti stranieri e le donne sono pagate meno degli uomini: i dati della Flai-Cgil
    di Roberto Rotunno
    L’agricoltura italiana continua a reggersi sul lavoro precario e stagionale, tanto che nove braccianti su dieci sono assunti a tempo determinato. Tuttavia, mentre prosegue la crescita degli operai extracomunitari, segnando un aumento quasi del 41% rispetto al 2019, quelli italiani tendono ancora a diminuire, con un calo del 15,7% nello stesso periodo. I dati presentati […] L'articolo Nei campi aumentano i braccianti stranieri e le donne sono pagate meno degli uomini: i dati della Flai-Cgil proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Le persone commentano tutto senza sapere di cosa parlano. I figli non sono una vetrina digitale”: il preside pubblica una finta pagella creata con l’AI e il suo esperimento diventa virale
    di Redazione FqMagazine
    Tutto nasce da un feed di Facebook diventato, agli occhi di un dirigente scolastico, una bacheca fuori controllo di “pagelle” condivise senza esitazione. Genitori, parenti e conoscenti che pubblicano voti, nomi, cognomi e in alcuni casi persino dati sensibili degli studenti e che trasformano i risultati scolastici in contenuti social da collezione. È da qui […] L'articolo “Le persone commentano tutto senza sapere di cosa parlano. I figli non sono una vetrina digitale”: il preside pubblica una finta pagella creata con l’AI e il suo esperimento diventa virale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Pensavo che mia figlia fosse morta, è stato un miracolo”: il dramma della sorella di Britney Spears e la frase choc sul coma
    di Redazione FqMagazine
    Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, e la figlia Maddie Watson, oggi 18 anni, hanno raccontato per la prima volta insieme il drammatico incidente con un fuoristrada avvenuto nel 2017, quando Maddie rimase intrappolata sott’acqua in uno stagno e fu trasportata d’urgenza in ospedale, dove rimase in coma per due giorni. Un episodio che, secondo […] L'articolo “Pensavo che mia figlia fosse morta, è stato un miracolo”: il dramma della sorella di Britney Spears e la frase choc sul coma proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Delitto Garlasco, parla l’avvocato di Sempio sul tentato suicidio di Daniela: “Spero sia di monito: è capitato alla signora ma sarebbe potuto succedere ad altri”
    di Redazione FqMagazine
    L’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio è intervenuto a “Storie Italiane” su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, dopo il tentato suicidio della madre del suo assistito. Cataliotti, auspicando che quanto accaduto possa rappresentare un monito, ha dichiarato: “L’effetto amplificatore, in questo processo particolarmente, è eccezionale e le parole vanno pesate”. “Mi ricordo bene quando […] L'articolo Delitto Garlasco, parla l’avvocato di Sempio sul tentato suicidio di Daniela: “Spero sia di monito: è capitato alla signora ma sarebbe potuto succedere ad altri” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Depistaggio Cucchi, la Cassazione: “Falsi per coprire le responsabilità dei Carabinieri nella morte”
    di Redazione Giustizia
    Dalla “lineare” ricostruzione delle sentenze di merito emerge come “la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al “Gruppo Roma” nella morte di Stefano Cucchi“. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi seguiti alla morte del 31enne romano, arrestato […] L'articolo Depistaggio Cucchi, la Cassazione: “Falsi per coprire le responsabilità dei Carabinieri nella morte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Trump attacca Meloni: “Mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei al G7”
    di Matteo Bartocci
    Di seguito il testo integrale del colloquio tra il giornalista Daniele Compatangelo di  l’«Aria che tira», corrispondente da Washington per La7, e il presidente Donald Trump. Il testo è stato […] The post Trump attacca Meloni: “Mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei al G7” first appeared on il manifesto.
  • Brucia la firma sulla sconfitta, gli Usa tornano a minacciare
    di Chiara Cruciati
    Appena uscita la versione ufficiale del Memorandum d’intesa, era chiaro che l’accordo pendesse fortemente a favore della parte iraniana. Le molteplici ragioni sono segnalate da analisti e osservatori di tutto […] The post Brucia la firma sulla sconfitta, gli Usa tornano a minacciare first appeared on il manifesto.
  • Il più grande attacco di droni è su Mosca: «La guerra si allunga»
    di Daniele Nalbone
    Piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro. Per strada ci sono pozzanghere nerastre, sui balconi patine di olio […] The post Il più grande attacco di droni è su Mosca: «La guerra si allunga» first appeared on il manifesto.
  • Maturità, esami col bavaglio
    di Jacopo Favi
    Prima prova della maturità, si comincia alle 8.30 ma le studentesse e gli studenti del liceo Rossellini, zona Ostiense di Roma, ieri erano davanti all’istituto già un’ora prima. Qualcuno si […] The post Maturità, esami col bavaglio first appeared on il manifesto.
  • Trump, al-Sharaa e l’antica grammatica del patrono
    di Chiara Cruciati
    Quando Trump dice che il leader siriano Ahmad Sharaa «sta facendo un lavoro straordinario» e che, se Israele non riesce a sconfiggere Hezbollah, «la Siria farà il lavoro», riporta in […] The post Trump, al-Sharaa e l’antica grammatica del patrono first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

  • Per FiberCop doppietta al Best In Media Communication
    (Adnkronos) – A meno di due anni dalla sua nascita, FiberCop porta a casa una doppietta al Best in Media Communication 2026. L’azienda ha infatti ricevuto la sua prima certificazione Bic – Best in Media Communication, assegnata da Eikon Strategic Consulting Italia e Fortune Italia "per un posizionamento reputazionale eccellente – si legge nella motivazione – un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo molto efficace". La certificazione Best in Media Communication è la prima in Italia che misura scientificamente l’impatto della comunicazione delle aziende sui media. Durante la cerimonia alla Camera dei Deputati FiberCop si […]
  • Olly ricorda Elisa Bozzano, 25enne morta in un incidente a Genova: "Cantiamo ancora più forte"
    (Adnkronos) – Il cantante si è esibito ieri allo stadio Luigi Ferraris di Genova
  • Si schianta contro un palo in moto, morto decapitato il motociclista Giampaolo Testa
    (Adnkronos) – Sessantadue anni, era il fondatore di Tg Motors
  • Norvegia, la febbre dei Mondiali in parlamento: la Viking Row dei deputati
    (Adnkronos) – Il parlamento norvegese si trasforma in una curva di uno stadio dei Mondiali. I deputati si esibiscono nella celeberrima Viking Row, la vogata ritmata che i tifosi di Haaland & co. mettono in scena sugli spalti, nelle strade e nei locali.
  • Mondiali 2026, su Sisal.it si scommette su vittorie Brasile e Spagna dopo gli esordi deludenti
    (Adnkronos) – Dopo un esordio complicato contro il Marocco, finito con un pareggio, il Brasile non può più sbagliare e deve immediatamente invertire la rotta nella seconda giornata del Mondiale. La squadra di Ancelotti affronta l’Haiti, una di quelle squadre che sulla carta si considerano “cuscinetto” e non sembra esserci partita: per gli esperti di Sisal, pochissimi dubbi sul successo brasiliano, a 1,11, improbabile la vittoria degli haitiani – sconfitti anche all’esordio contro la Scozia e al primo Mondiale dopo oltre 50 anni di attesa – a 22 volte la posta, ma è difficile anche il pareggio, a 11. Vista […]

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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