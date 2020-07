Il nuovo album dei Jayhawks porta la firma congiunta di tutti i membri della band, non solo di Marc Perlman e Gary Louris; non mancano il trademark e le armonie vocali di Tim O’Reagan e Karen Grotberg che hanno regalato nuova linfa agli ultimi album in studio della formazione alternative country.

Xoxo della band a stelle e strisce è un album differente dal resto della discografia targata Jayhawks, ma al contempo è un lavoro attento a non deludere le aspettative della loro nutrita schiera di fan.

Per la prima volta, come dicevamo prima, il disco include contributi sia nei testi che nelle musiche dei quattro membri della band; Louris, Perlman, Grotberg e O’Reagan.

Xoxo è il lavoro di una band ispirata come non mai, che dimostra quanto sia stato importante il sentimento di rispetto della scena indipendente americana nei loro confronti.

Oltre ad essere considerati una delle gruppi più influenti della scena musicale alternativa statunitense degli ultimi 35 anni, i Jayhawks dell’ex Mark Olson sono i protagonisti assoluti dello sviluppo dell’americana contemporanea.

Pubblicato il 10 luglio per Sham/Thirty Tigers e distribuito in Italia da Goodfellas, Xoxo segna il ritorno della band di Minneapolis attiva dal 1985 e lanciata verso un rinnovato successo. (La redazione)