L’instancabile e prolifico multi-strumentista e produttore americano Alan Evans rispolvera l’alter ego Crushed Velvet & the Velveteers (con cui aveva pubblicato un album nel 2011) e ci regala il nuovo video e singolo As Far As We Know feat. Brother GoodLove, una ballata soul che porta un messaggio di pace, unità e fratellanza, in un momento storico che sembra averne particolarmente bisogno.

Se il tocco di Evans è inconfondibile, (sul brano suona il basso, la batteria e la chitarra), sono la voce e le parole di Stephane Detchou aka Brother GoodLove, giovane artista di origini camerunesi ora di stanza a Washington DC, che colorano As Far As We Know di emozione e attualità.

“Un giorno metteremo giù le armi e innalzeremo l’amore sul trono che gli spetta”, canta Brother GoodLove, “perché so di non essere l’unico ad avere paura della direzione in cui stiamo andando”.

Nel video le riprese di Brother GoodLove in giro per la città si alternano a scene di pacifiche proteste black lives matter, macchine della polizia che pattugliano la strada e vita quotidiana all’aperto, con tanto di mascherine, ovviamente. (Adaja Inira)