A distanza di tre anni da Sweet Kind of Blue, disco nominato nel 2018 come Best Album of The Year dall’Americana Music Association, A Dark Murmuration of Words è il quarto album dell’artista australiana Emily Barker.

Lo stile di Emily Barker è senza tempo, ispirato da ripetuti ascolti di classici dell’Americana, del folk e del country.

Il nuovo album di Emily è stato prodotto Greg Freeman (Portico Quartet, Peter Gabriel, Amy Winehouse) e registrato presso gli StudiOwz, una chiesa convertita in studi di registrazione nella campagna del Galles.

A Dark Murmuration of Words catapulta Emily in un nuovo universo sonoro che quasi sicuramente conquisterà anche i fan di Laura Marling e Phoebe Bridgers.

I 10 brani dell’album sono sorprendenti per stile e trovate.

A Dark Murmuration of Words è un album che funziona dall’inizio alla fine, un lavoro che non lascerà indifferenti sia i fan del folk classico che gli amanti della nuova generazione di cantautrici.

Pubblicato il 4 settembre 2020 da Everyone Sang e Thirty Tigers, A Dark Murmuration of Words di Emily Barker è in streaming sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)