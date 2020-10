L’attesa collaborazione tra la potente voce di Emma Ruth Rundle e lo sludge dai toni doom e black metal dei Thou arriva il 30 ottobre per Sacred Bones.

L’album si intitolerà May Our Chambers Be Full e uscirà poco prima di Halloween, anticipato dai brani The Valley e Ancestral Recall.

Emma Ruth Rundle è una delle più interessanti artiste dell’attuale scena indipendente americana, losangelina di nascita e da sempre sensibile a sonorità legate al mondo del post-rock e del folk e alle forme meno tradizionali di metal, ambient e sludge su tutte.

Nei Thou Emma ha trovato i compagni perfetti per una ricerca sonora differente e nuova, diversa anche da quanto fatto dalla band di Baton Rouge, Louisiana.

I Thou sono maestri contemporanei di sludge e doom e hanno regalato alla cantante californiana un suono nuovo, innovativo e potente, a cui Emma con la sua voce ha dato un tocco ambient, perfetto per la band capitanata da Bryan Funck.

Il disco è il nuovo capitolo della Alliance Series dell’etichetta di New York Sacred Bones, dopo le collaborazioni di Uniform e The Body e quella di Marissa Nadler e Stephen Brodsky.



May Our Chambers Be Full farà la felicità degli ascoltatori di post-rock dai toni metal, di sludge e doom contemporaneo e dei fan dei lavori solisti di Emma Ruth Rundle e dei Thou, ma anche di Chelsea Wolfe e Myrkur, come di Red Sparrowes e ISIS. (La redazione)