Rose City Band è il progetto country del cantautore e chitarrista Ripley Johnson, noto per le sue precedenti e importanti collaborazioni all’insegna del rock e e della psichedelia nelle formazioni Wooden Shjips e Moon Duo.

Dopo l’omonimo album del 2019 e il successivo del 2020 Summerlong, Ripley Johnson si appresta a pubblicare un terzo album a nome Rose City Band.

In uscita il 21 maggio 2021 per Thrill Jockey, il disco si intitolerà In Earth Trip e conterrà canzoni country-rock dai toni riflessivi e malinconici.

Nel nuovo album Ripley Johnson racconta delle estati trascorse in compagnia di amici, dello spazio che lo circonda, ma soprattutto della quiete e lo splendore del mondo naturale.

Sono canzoni intime e dalle atmosfere rilassate che portano alla mente le sonorità classiche della West coast, ma con uno stile in qualche modo originale, autentico, come questo primo singolo dal titolo Lonely Pieces. (La redazione)