Dominique Fils-Aimé è una cantante e cantautrice canadese, di Montreal, che si ispira alla magia di icone soul del passato come Billie Holiday, Etta James e Nina Simone.

Le sue radici sono ben piantate nel soul e nel jazz e la sua voce trascende generi ed epoche. Il suo ultimo album Stay Tuned! ha vinto il Juno Award, tra i più prestigioso riconoscimento musicali canadesi, per il miglior Vocal Jazz Album del 2020, il premio Félix per il miglior album jazz del 2020 ed è stato nominato ai Polaris come best album del 2020.

Three Little Words, il suo nuovo album pubblicato il 12 febbraio 2021 da Modulor, non è soltanto un disco di solo jazz, ma anche, soprattutto di musica soul.

L’album paga tributo a tanti generi musicali e si premura di interpretare i tempi moderni, ricordando a tutti che dobbiamo amare sia noi stessi che gli altri.

Dominique è un’artista unica, sicuramente tra le più convincenti della sua generazione, capace di rendere il soul un affare moderno e di giocare come pochi altri con una produzione jazz contemporanea ed un inimitabile stile soul.

Three Little Words della canadese Dominique Fils-Aimé è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)