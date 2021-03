L’arpista svizzera Kety Fusco, è stata invitata dalle Nazioni Unite ad eseguire due brani dal suo disco d’esordio Dazed, co-scritti e prodotti da Aris Bassetti dei Peter Kernel, al Global Festival of Action, un festival con lo scopo di sensibilizzare sugli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall’ONU. Il festival ospita altri musicisti di grande rilievo, fra cui Patti Smith, Ben Harper etc.

Il live on-line di Kety Fusco avrà come cornice lo splendido contesto naturale di San Bernardino (comune di Mesocco, Svizzera). Questo paese, immerso nelle montagne del Canton Grigioni, colpisce lo spettatore per la ricchezza di sentieri, pinete, fiumi e laghi alpini.

Fin dall’inizio del suo percorso musicale Kety Fusco si è distinta per il sostegno alle donne e per il suo amore verso la natura. Non c’è stato un momento di esitazione per lei nel decidere di fare l’esibizione per le Nazioni Unite proprio sulla vette che le sono tanto care e che da un po’ di tempo a questa parte sta coccolando, portando (anche a livello politico) nella regione, delle nuove idee concrete per dare risalto al contesto storico, ambientale e paesaggistico e per sfruttare il potenziale evocativo della regione.



Il concerto si identifica con il tema “Life on Land (Proteggere e promuovere l’uso sostenibile del nostro ecosistema)” del progetto delle Nazioni Unite sulla sostenibilità. Le regioni di montagna, che da sempre ci assicurano acqua, sono da preservare, anche perché tutti siamo connessi in maniera molto stretta. Proprio in questo senso, per evidenziare quanto la natura ci connette, Kety ha scelto di suonare su un pendio innevato che negli scorsi è stato dolcemente e colorato dalla sabbia del deserto del Sahara. Una velatura leggerissima, quasi impercettibile che però ci fa sentire cosi piccoli e allo stesso tempo cosi coinvolti in questioni che ci sembrano lontane.

Anche il momento in cui si svolgerà il live non è stato scelto a caso: al calare del sole. L’attimo sfuggevole per antonomasia, dove in pochi secondi tutto cambia; la luce, l’energia, il vento, la temperatura… proprio per confrontarsi con il ritmo della natura. Sta a noi adattarci e rispettarlo.

La performance online di Kety Fusco al SDG Festival Of Action è prevista per il 25 marzo 2021 alle ore 13:05 di New York. (La redazione)

