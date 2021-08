La musicista svedese Adna ha realizzato tre album meravigliosamente dolorosi: Night del 2014, Run, Lucifer del 2015 e Closure nel 2017.

Dopo l’uscita di Closure, elogiato da numerose e importanti testate giornalistiche, Adna ha deciso di svelate qualche dettaglio del suo prossimo LP dal titolo Black Water in uscita il 17 settembre su Despotz Records.

Continuando la strada intrapresa fino ad oggi, Black Water la vede seguire una direzione ambient, con un’estetica calda e strutturata. Con la sua voce vellutata e seducente abbinata a un’esaltante produzione, il suo ultimo lavoro sembra destinato a diventare uno dei più acclamati finora.

Pe via della sua musica indie (folk e rock) dai toni intimi e malinconici, la musicista svedese è stata paragonata a Bon Iver ed Elena Tonra dei Daughter. You Are è il video del suo ultimo singolo. (La redazione)

