Cult With No Name. In streaming il nuovo album «Nights in North Sentinel».

1 Minuto

131 Parole

Meno di due anni dopo l’uscita dell’acclamato Mediaburn, i londinesi Cult With No Name pubblicano il loro decimo album in meno di 15 anni.

Notevolmente più elettronico del precedente, il nuovo disco Nights in North Sentinel è intriso di opulente atmosfere notturne. Dalla pulsante synthwave minimalista di You’re All You Ever Needed che ci introduce subito al loro mood alla pulsante darkwave di Noa’s Arc, passando per Home Again che vedono il duo britannico puntare inaspettatamente al dancefloor.

Quello dei Cult With No Name è un marchio di fabbrica oscuro e melodico ben riconoscibile.

Anche Nights in North Sentinel, uscito il 30 luglio 2021, presenta collaborazioni illustri come Kelli Ali degli Sneaker Pimps e Blaine L. Reininger dei Tuxedomoon. (La redazione)