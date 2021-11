Pop ’84. 10 successi del 1984

2 Minuti

286 Parole

Non è affatto nostra intenzione parlare dello storico marchio tessile italiano molto in voga negli anni Ottanta e ancora oggi presente sul mercato, bensì stilare una compilation di singoli pop usciti nel 1984.

Un anno in cui escono gli album di debutto di Bon Jovi, David Sylvian, Dead Can Dance, Cult, Rossana Casale, Raf, Gang, Soul Asylum, Diaframma, Tiziana Rivale, Prefab Sprout, Red Hot Chili Peppers, Smiths, Run-DMC, Frankie goes to Hollywood.

Una playlist su YouTube intitolata Pop ’84 che racchiude 10 successi pop pubblicati nel 1984: da Purple Rain di Prince a I treni di Tozeur di Alice e Franco Battiato, passando per Va bene, bene così di Vasco Rossi e Careless Whisper di George Michael. Buon ascolto. (La redazione)

PURPLE RAIN (PRINCE AND THE REVOLUTUON)

I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU (STEVIE WONDER)

SELF CONTROL (RAF)

VA BENE, VA BENE COSÌ (VASCO ROSSI)

PEOPLE FROM IBIZA – SANDY MARTON

CARELESS WHISPER (GEORGE MICHAEL)

SMALLTOWN BOY (BRONSKI BEAT)

SOUNDS LIKE A MELODY (ALPHAVILLE)

SUCH A SHAME – TALK TALK

I TRENI DI TOZEUR – ALICE & FRANCO BATTIATO